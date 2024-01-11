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    Ukrayna'da Türk gazetecilerin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu!

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Ukrayna’daki savaşı takip eden Anadolu Ajansı savaş muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu. 30 kişinin kaldığı otelde 11 kişinin yaralandığı öğrenilirken içlerinde Türklerin de olduğu belirtildi.

    Ukrayna&#039;da Türk gazetecilerin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu!
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ukrayna'nın Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, kentte Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de kaldığı otele S-300 füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurdu. 

    Ukrayna'da Türk gazetecilerin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu!

    OTELDE 30'DAN FAZLA SİVİL KALIYORDU

    Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saat 22.30 sıralarında Harkiv'in Kiev ilçesine S-300 füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırıda 30'dan fazla sivilin bulunduğu bir otelin vurulduğuna dikkati çeken Sinegubov, olayda 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

    Ukrayna'da Türk gazetecilerin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu!

    YARALANANLARIN ARASINDA TÜRKLER DE VAR

    Sinegubov, yaralananlar arasında otelde kalan Türk yayın kuruluşu muhabirlerinin de bulunduğunu kaydetti.

    Ukrayna'da Türk gazetecilerin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu!

    10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde görev başında olan AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan ve bir anda alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmıştı.

    Muhabir Kachkachişvili'nin ellerinde hafif kesikler oluşmuştu. Sağlık durumu iyi olan AA personeli, kontroller için ambulansla hastaneye sevk edilmişti. Saldırıda ekibin kullandığı araç da otelin yakınındaki diğer birçok araç gibi zarar görerek kullanılmaz hale gelmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UkraynaAaGazeteciRusyaSavaşFüze
    Haberler > Dünya > Ukrayna'da Türk gazetecilerin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu!
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