Ukrayna'da Çek yapımı savaş uçaklarının satın alınmasına yönelik görüşmeler sürerken, Kiev'den Bayraktar KIZILELMA çağrısı geldi. Ukrayna ordusuna destek sağlayan Come Back Alive Vakfı Başkanı Taras Chmut, L-39NG jetleri yerine Türkiye'nin insansız savaş uçağının tercih edilmesini istedi.

Kaydet a- | +A

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın güvenlik güçlerine teslim edilmesinin ardından Ukrayna'dan yeni bir satın alma çağrısı geldi.

Ukrayna ordusuna askerî malzeme sağlayan önemli yardım kuruluşlarından Come Back Alive Vakfı'nın Başkanı Taras Chmut, ülkesinin Çek yapımı L-39NG Skyfox jetleri yerine Türkiye'nin geliştirdiği KIZILELMA'yı satın almasının daha doğru olacağını açıkladı.

Ülkede KIZILELMA kampanyası! "Çek jetleri yerine Türk savaş uçağını alalım" diye çağrıda bulundular

"ÇEK JETLERİ YERİNE KIZILELMA SATIN ALALIM"

Ukraynalı uzman Taras Chmut, ülkesinin yeni hava aracı tedarikine ilişkin değerlendirmesinde "Bence bizim için L-39NG yerine bu tür hava araçları satın almak daha iyi." ifadelerini kullandı.

KIZILELMA'nın Ukrayna açısından gelecek vadeden bir seçenek olabileceğini söyleyen Chmut, sistemin henüz geliştirilme sürecinde olduğunu ve birkaç yıllık aktif operasyonel deneyime ihtiyaç duyduğunu da dile getirdi.

Ülkede KIZILELMA kampanyası! "Çek jetleri yerine Türk savaş uçağını alalım" diye çağrıda bulundular

ÇEKYA'DAN 16 JET TEKLİFİ

Çekya Başbakan Yardımcısı Karel Havlicek, 11 Kasım'da Kiev'de yaptığı açıklamada Ukrayna'ya 16 adede kadar L-39 Skyfox jeti tedarik edilebileceğini söylemişti.

Ancak taraflar arasında henüz nihai bir anlaşma açıklanmadı.

Çek şirketi Aero Vodochody tarafından üretilen L-39NG Skyfox, pilot eğitiminin yanı sıra hafif taarruz ve insansız hava araçlarına karşı görevlerde kullanılmak üzere geliştirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, bu uçağın önceki nesli olan Sovyet döneminden kalma L-39 jetlerini halihazırda kullanıyor.

FRANSIZ ESKİ PİLOTTAN KIZILELMA ÖVGÜSÜ: "BİZİ GERİDE BIRAKTILAR"

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği KIZILELMA, Fransa'da da değerlendirmelere konu oldu.

Fransız eski donanma pilotu Pierre-Henri Chuet, Türkiye'nin insansız savaş uçağı geliştirme sürecindeki hızına övgüde bulunarak Avrupa'nın bu alanda geride kaldığına değinmişti.

Chuet, "Size Türkleri dikkatle izlemeniz gerektiğini söylemiştim. Bize herkesi geride bıraktıklarını kanıtladılar. Nereden geldiklerini ve nereye gitmek istediklerini çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

KIZILELMA'nın gelecekteki modellerine de değinen Fransız eski pilot, Türk savunma sanayisinin bir projeyi fikir aşamasından test ve üretim sürecine kısa sürede taşıyabilmesini öne çıkarmıştı.

Chuet, "Çin ve Türkiye gibi bunu başaran uluslarla karşı karşıyayız. Şu anda Avrupa olarak bize en çok zarar veren şey de bu; onların sahip olduğu çevikliğe biz onlarca yıldır sahip değiliz." sözleri yeniden gündem oldu.

FRANSIZ BASINI: TÜRKİYE NATO'NUN ÖNEMLİ ÜRETİCİLERİ ARASINDA

Öte yandan Fransız yayın kuruluşu France 24 de Türkiye'nin savunma sanayisindeki büyümesini ele aldı.

Haberde Türkiye'nin uzun yıllar boyunca NATO müttefikleri tarafından yeterince önemsenmeyen savunma sanayisini geliştirerek ittifakın önemli askerî üreticileri arasına girdiği aktarıldı.

Türk savunma şirketlerinin cirosunun 2002-2023 döneminde 15 katına çıktığı, savunma ihracatının ise 2010 yılındaki yaklaşık 800 milyon dolar seviyesinden 2024'te 7,1 milyar dolara yükseldiği bilgisine yer verildi.

France 24'e konuşan emekli Fransız Tuğgeneral Patrice Moyeuvre, Türkiye'nin savunma ekipmanlarının büyük bölümünü kendi imkânlarıyla tasarladığını, geliştirdiğini ve ürettiğini anlattı.

BLOOMBERG: KIZILELMA HAVA MUHAREBESİNDE YENİ BİR DÖNEMİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

ABD merkezli Bloomberg de Baykar'ın ilk KIZILELMA teslimatlarını yazdı.

Jet motorlu insansız savaş uçaklarının teslimatının Türkiye'nin hava-hava muharebelerinde insansız sistemlerden yararlanabilmesinin önünü açtığı değerlendirmesi yapıldı.

Bloomberg, KIZILELMA'nın operasyonel hazırlık düzeyinin henüz tam olarak açıklığa kavuşmadığını da aktardı.

Baykar, 600 test ve eğitim sortisinin ardından ilk üç KIZILELMA'yı 19 Kasım'da güvenlik güçlerine teslim etti.

Hava-hava muharebesi ve yer hedeflerine yönelik saldırılar için geliştirilen KIZILELMA, Türkiye'nin insansız savaş uçağı programında yeni bir aşamaya geçmesini sağladı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala