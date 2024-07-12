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Uluslararası Adalet Divanı İsrail işgalinin sonuçlarına ilişkin görüşünü açıklayacağı tarihi duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uluslararası Adalet Divanı İsrail işgalinin sonuçlarına ilişkin görüşünü açıklayacağı tarihi duyurdu
Filistin, İsrail, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye ve Güney Afrika öncülüğünde İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edilmesiyle başlayan dava sürecinde sıcak bir gelişme yaşandı. UAD, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarıyla ilgili danışma görüşünün 19 Temmuz açıklayacağını duyurdu.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünün 19 Temmuz’da açıklanacağı bildirildi.

Uluslararası Adalet Divanı İsrail işgalinin sonuçlarına ilişkin görüşünü açıklayacağı tarihi duyurdu - 1. Resim

UAD GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLAYACAK

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun geçtiğimiz yıl İsrail’in Filistin topraklarını işgaline ilişkin bağlayıcı olmayan bir görüş talep etmesinin ardından başlayan süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

UAD tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarıyla ilgili danışma görüşünün 19 Temmuz yerel saatle 15.00'te duyurulacağı belirtildi.

Uluslararası Adalet Divanı İsrail işgalinin sonuçlarına ilişkin görüşünü açıklayacağı tarihi duyurdu - 2. Resim

52 DEVLET 3 KURULUŞ BEYANDA BULUNDU

Uluslararası Adalet Divanı’nda "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları 19 ve 26 Şubat tarihleri arasında Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda düzenlenmişti.

Duruşmalarda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 devlet ile 3 uluslararası kuruluş sözlü beyan sunmuştu.

Uluslararası Adalet Divanı İsrail işgalinin sonuçlarına ilişkin görüşünü açıklayacağı tarihi duyurdu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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