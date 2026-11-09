İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand, bir kadına tecavüz ve üç kadına cinsel saldırı suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İngiltere'de dünyaca ünlü komedyen Russell Brand'in yargılandığı cinsel saldırı davasında karar açıklandı. Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi, Brand'i bir tecavüz ve üç ayrı cinsel saldırı suçundan toplam 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

2004 ile 2009 yılları arasında dört kadına yönelik işlenen suçlarla ilgili davada mahkeme, Brand'in şöhretini kadınlara yaklaşmak için kullandığına hükmetti.

Ünlü komedyen Russell Brand'in cezası belli oldu! Hakim açtı ağzını yumdu gözünü

TECAVÜZ SUÇUNDAN 9 YIL HAPİS

Mahkeme, Brand'e tecavüz suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Diğer üç cinsel saldırı suçu da toplam cezanın belirlenmesinde dikkate alındı.

Yargıç Joel Bennathan, Brand'in daha önce ciddi bir sabıkasının bulunmaması ve son suçun üzerinden 17 yıl geçmesi gibi hafifletici nedenleri göz önünde bulundurarak cezada indirim uyguladı.

Brand'in 10 yıl 6 aylık cezasının yaklaşık üçte ikisini cezaevinde geçirmesi bekleniyor.

EŞİNE SON SÖZLERİ: "İYİ OLACAĞIZ"

Sky News'in mahkeme salonundan aktardığına göre Brand, cezası okunurken herhangi bir tepki göstermedi.

Üç görevli tarafından salondan çıkarılırken eşi Laura Brand'e dönen komedyen, "İyi olacağız" dedi.

HAKİMDEN OLAY SÖZLER!

Yargıç Bennathan, kararını açıklarken Brand'in geçmişteki şöhretinin uzun yıllar boyunca kendisini koruduğunu söyledi.

Brand'e hitaben "Aynı zamanda bir cinsel avcı haline gelmiştiniz" diyen yargıç, mağdurların mahkemede ifade verirken gösterdiği cesarete de değindi.

Savcılık, Brand'in kadınlara yaklaşmak için ününü kullandığını ve mağdurları istismar ettiğini ileri sürmüştü.

İKİ AYRI TECAVÜZ İDDİASI DAHA SORUŞTURULUYOR

Dört hafta süren yargılama sonucunda Brand, bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkûm edildi. İki ayrı tecavüz ve bir cinsel saldırıya teşebbüs suçlamasından ise beraat etti.

Londra Metropolitan Polisi, Brand hakkında iki farklı kadının yönelttiği başka tecavüz iddialarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

RUSSELL BRAND KİMDİR?

51 yaşındaki Russell Brand, 2000'li yıllarda MTV, Channel 4 ve BBC Radio 2'de sunduğu programlarla tanındı.

"Forgetting Sarah Marshall", "Get Him to the Greek" ve "Arthur" gibi Hollywood filmlerinde rol alan Brand, 2010 yılında Amerikalı şarkıcı Katy Perry ile evlendi. Çiftin evliliği kısa sürdü.

Brand, 2023 yılında yayımlanan araştırma haberlerinin ardından gündeme gelen cinsel saldırı suçlamalarını reddetmişti.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala