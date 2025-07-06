Ünlü milyarderden şok iddia! Yapay zeka dünyanın ilk trilyonerini çıkaracak!

Ünlü milyarder Mark Cuban, yapay zekanın yalnızca teknoloji dünyasını değil, servet dengelerini de kökten değiştireceğini öne sürdü. Cuban, “Henüz gerçek potansiyelini görmedik. Dünyanın ilk trilyoneri yapay zekadan çıkacak” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

ABD’li milyarder yatırımcı ve girişimci Mark Cuban, yapay zekanın insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir servet getirebileceğini ve dünyanın ilk trilyonerini ortaya çıkarabileceğini söyledi.

"HENÜZ GERÇEK POTANSİYELİNİ GÖRMEDİK"

Cuban, bir podcast yayınında yaptığı açıklamada, yapay zekanın yeteneklerinin sınırlarının henüz keşfedilmediğini belirtti.

"Yapay zekanın yapabileceklerinin en iyisini ya da en çılgınını henüz görmedik" diyen Cuban, bu teknolojiyi farklı biçimde kullanacak bir kişinin dünyada eşi görülmemiş bir servete ulaşabileceğini ifade etti.

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"BİR BODRUM KATINDAN ÇIKABİLİR"

"Bu sadece bir trilyoner oluşturmakla kalmayacak," diyen Cuban, "Ayrıca bu kişi bir bodrum katında çalışan biri bile olabilir. İşte bu kadar çılgınca olabilir" sözleriyle yapay zekanın herkes için fırsatlar barındırdığını vurguladı.

İŞ DÜNYASINDA YAPAY ZEKA KULLANIMI ARTIYOR

Birçok şirket, yapay zekayı iş süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri azaltmak için kullanıyor. Chipotle CEO’su Scott Boatwright, yapay zekanın şirketin işe alım süresini %75 azalttığını açıkladı. Cuban ise bunun sadece bir "ısınma turu" olduğunu belirterek, bilgisayarların ve internetin ilk günlerine benzetme yaptı:

"Beş yıl sonra insanlar 'Bu olmadan nasıl yaşadım?' diyecekler."

Mark Cuban, herkesin yapay zekayı tanımaya çalışması gerektiğini söyledi. "Google'ın Gemini'sini indirin. ChatGPT'yi indirin ve sorularınızı sorun. Ama cevapların doğru olduğunu varsaymayın" diyen Cuban, yapay zekayla etkileşimin sistemin önyargılarını azaltmaya da yardımcı olacağını belirtti.

Cuban, yapay zekanın hayatı kolaylaştıracağına inansa da, teknolojinin istihdam üzerindeki etkilerine dair endişeler de sürüyor. Shopify ve Fiverr gibi şirketler çalışanlarını yapay zeka becerileri kazanmaya teşvik ederken, Duolingo bazı işleri yapay zekaya devrederek dışarıdan işçi alımını azaltıyor.

Yapay zekanın enerji tüketimi de eleştiriliyor. Araştırmalara göre örneğin GPT-3 modelinin eğitilmesi için 1.287 megawatt-saat elektrik harcanıyor; bu miktar yaklaşık 120 ABD evine bir yıllık elektrik sağlıyor.

"GERÇEKTEN AKILLI DEĞİL"

Cuban son olarak yapay zekanın insan gibi düşünmediğine dikkat çekti. "Gerçekten akıllı değil," diyen Cuban, teknolojinin bilgiyi insanlara daha anlaşılır biçimde sunabildiğini ve bu yönüyle güçlü bir araç haline geldiğini söyledi.