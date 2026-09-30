ABD'deki 'American Idol' yarışmasının eski yarışmacısı 40 yaşındaki Caleb Flynn, eşi Ashley'i uykusunda öldürdüğü gerekçesiyle mahkum edildi. Flynn'in cezasının 5 Ekim'de açıklanması beklenirken, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapisle karşı karşıya olduğu belirtildi.

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ABD'nin Ohio eyaletinde görülen davada, 'American Idol' yarışmasına katılan eski yarışmacı Caleb Flynn, 37 yaşındaki eşi Ashley Flynn'i öldürmekten suçlu bulundu. Miami County'deki jüri, Flynn'i ağırlaştırılmış cinayet, cinayet, kasten yaralama ve delilleri karıştırma dahil çok sayıda suçtan mahkum etti.

EŞİNİ UYURKEN VURDU

Yerel yayın kuruluşu WHIO'nun haberine göre savcılar, Flynn'in 16 Şubat'ta Dayton'ın kuzeyindeki Tipp City'deki evlerinde uyuyan eşinin kafasının arkasından iki kez ateş ettiğini öne sürdü. Flynn'in daha sonra polisi arayarak eve bir hırsızın girdiğini söylediği aktarıldı.

Ünlü müzik yarışmasıyla tanınmıştı! Eşini uykusundayken öldürdü

HIRSIZLIK İDDİALARINI DESTEKLEYEN BİR KANIT YOK

Ancak soruşturmacılar, hırsızlık iddiasını destekleyen herhangi bir kanıt bulamadı. Savcılık, duruşmada Flynn'in telefonundan elde edilen dijital delilleri de sundu. Flynn'in avukatı ise müvekkilinin silahı ateşlediğine dair doğrudan kanıt bulunmadığını ve cinayette kullanıldığı belirtilen silahın hiçbir zaman bulunamadığını vurguladı. Savunma tarafının temyize başvurması bekleniyor.

2013 yılında “American Idol” yarışmasına katılan Flynn'in daha sonra bir kilisede müzik pastörü olarak çalıştığı belirtildi. Flynn'in cezası 5 Ekim'de açıklanacak. Sanık, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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