Uzmanlar ABD ara seçim sonuçlarını gazetemize yorumladı: Tepki sandığa yansıdı

ABD seçim sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, Donald Trump’ın Kongre’deki yenilgisini dış politika ve ağır ekonomik baskılara bağladı. Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ve Dr. Oytun Orhan, İsrail’e verilen koşulsuz desteğin, İran gerilimiyle yükselen akaryakıt fiyatlarının ve kısıtlanan sosyal bütçelerin seçmende tepkiye neden olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu ise halkın savaş ekonomisi yerine iç refaha yöneldiğini belirterek, hem Senato hem Temsilciler Meclisi'ni kaybeden Trump’ın artık "topal ördek" konumuna düştüğünü ifade etti.

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ABD seçimlerini gazetemize değerlendiren uzmanlara göre bu sonuçlar; savaş politikalarına, ekonomik baskılara, sosyal harcamalardaki kısıtlamalara ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetim anlayışına yönelik toplumsal tepkinin sandığa yansıması.

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Trump’ın İsrail’e şartsız desteği, İran politikası, savaşların ekonomik maliyeti ve sosyal harcamalardaki kısıtlamaların seçmenin tepkisini büyüttüğünü söyledi. ABD’de yaşanan gelişmelerin yalnızca siyasi bir yenilgi olarak okunmaması gerektiğini belirten Bağcı, bunun aynı zamanda önemli bir sosyolojik dönüşümün işareti olduğunu söyledi.

PROF. DR. BAĞCI: TRUMP DEĞİŞİMİ OKUYAMADI

Son dönemde küresel ölçekte otoriterleşme eğilimi gösteren siyasi liderlerin ve yönetimlerin art arda ciddi sınavlarla karşılaştığını belirten Bağcı “Macaristan, Sırbistan, İsrail ve ABD’de yaşanan gelişmelerin birbirinden bağımsız değerlendirilmemesi gerekir. Ekonomik şartlar ve küresel sistemdeki değişim, siyaseti doğrudan etkiledi. ABD’de seçmen davranışı da önemli ölçüde değişti. Özellikle Müslüman seçmenlerin ve farklı toplumsal kesimlerin Amerikan siyasetindeki etkisi giderek daha görünür hâle geldi. Geçmişte belirleyici etkisi sınırlı olan toplumsal gruplar artık seçim sonuçları üzerinde daha fazla söz sahibi olmaya başladı. Trump bu sosyolojik değişimi doğru okuyamadı.” dedi.

Uzmanlar ABD ara seçim sonuçlarını gazetemize yorumladı: Tepki sandığa yansıdı

DR. ORHAN: SAVAŞIN İLK SİYASİ BEDELİ

ORSAM Uzmanı Dr. Oytun Orhan, seçim sonuçlarında İran savaşının önemli bir etkisi olduğunu belirterek “Trump, savaşın ilk siyasi bedelini ödemek durumunda kaldı” diye konuştu. Dr. Orhan “Savaşın küresel enerji piyasalarına, akaryakıt fiyatlarına ve dolayısıyla Amerikan vatandaşlarının hane bütçelerine doğrudan yansıdığı biliniyor. Trump’ın seçim öncesinde İran’a dönük acil bir çözüm konusunda çok fazla bastırdığını biliyoruz. Açıkladığı hedeflerin hiçbirini gerçekleştiremedi ve İran, Hürmüz kartını çok iyi kullandı. Bu ekonomik etkilerin seçim sonuçlarında önemli bir rol oynadığı değerlendirilebilir.” ifadesini kullandı.

PROF. DR. ŞEYHANLIOĞLU: TRUMP TOPAL ÖRDEK OLDU

Bir başka uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu ise seçim sonuçlarının Trump ve Netanyahu siyasetinin iflas ettiğinin göstergesi olduğunu, kendi halkları tarafından bile kabul görmediğini belirtti. Şeyhanlıoğlu şöyle konuştu:

"Halk, Trump’a kırmızı kart gösterdi. Sürekli bir savaş ekonomisiyle nereye kadar ilerleyecek? ABD halkı, Trump’ı ülke refahının düzeltilmesi için iç siyasete çekilmesi gerektiği mesajını verdi. Seçimlerde hem Senato’da hem de Temsilciler Meclisi’nde mağlubiyet yaşadı. Bundan sonra üst düzey atamalarda, bütçe görüşmelerinde Trump iki ayağı olmayan bir ‘topal ördek’ oldu. ABD halkı, savaşların artık bir yerde durmasını istiyor."

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