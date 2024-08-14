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Vakalarda patlama yaşanıyor! ABD'de yeni kâbus parvovirüs B19: 5-9 yaşları arasındaki çocukları vuruyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Vakalarda patlama yaşanıyor! ABD&#039;de yeni kâbus parvovirüs B19: 5-9 yaşları arasındaki çocukları vuruyor!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin başı son günlerde yeni bir virüs türüyle dertte. 'Beşinci hastalık' olarak da bilinen parvovirüs B19, 5-9 yaş grubu arasındaki çocuklara bulaşıyor. Parvovirüs B19'un belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, döküntü bulunurken, 2024'ten bu yana ABD'de vaka sayısında yüzde 40 artış görüldü.

Vakalarda patlama yaşanıyor! ABD'de yeni kâbus parvovirüs B19: 5-9 yaşları arasındaki çocukları vuruyor! - 1. Resim

PARVOVİRÜS NEDİR?

Parvovirüs B19, özellikle çocukları etkileyen bir hastalık olarak biliniyor. 'Beşinci hastalık' olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyona yol açan bu hastalık nedeniyle ABD zor günler geçiriyor. Kızarıklık, döküntü, hafif ateş ve grip gibi belirtileri bulunan parvovirüs B19'un vaka sayısı ABD'de 8 ayda tırmandı.

Vakalarda patlama yaşanıyor! ABD'de yeni kâbus parvovirüs B19: 5-9 yaşları arasındaki çocukları vuruyor! - 2. Resim
Beşinci hastalık geçirmekte olan bir çocuk (Fotoğraf: Vikipedi)

PARVOVİRÜS ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

ABD'de, 5-9 yaşlarındaki çocuklarda 2024'ün başından bu yana saptanan "parvovirüs" oranında yüzde 40 artış gözlemlendi.

The Hill'in haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, "parvovirüs" (B19 isimli DNA virüsünün yol açtığı, özellikle 5-15 yaş aralığındaki çocukların yanaklarında parlak kırmızı döküntülere neden olan viral hastalık) oranında yüksek artış gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, son iki yıldır hastalığın görülme oranında artış gözlemlendiği ve yılın başından bu yana 5-9 yaşlarındaki çocuklarda ortaya çıkan vakaların, yüzde 40 arttığı vurgulandı.

Vakalarda patlama yaşanıyor! ABD'de yeni kâbus parvovirüs B19: 5-9 yaşları arasındaki çocukları vuruyor! - 3. Resim
Kandaki parvovirüslerin elektron mikrografisi

PARVOVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Solunum yoluyla vücuda giren damlacıklarla bulaşan bu virüsün çoğunlukla ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı ve döküntü gibi hafif belirtiler gösterdiği aktarılan açıklamada, ancak bağışıklık sistemi sorunları veya kronik kan hastalıkları olan insanlarda sorun oluşturacağı kaydedildi.

Vakalarda patlama yaşanıyor! ABD'de yeni kâbus parvovirüs B19: 5-9 yaşları arasındaki çocukları vuruyor! - 2. Resim

UZMANLAR PARVOVİRÜS B19'A KARŞI UYARIYOR

Virüse karşı henüz bir aşının geliştirilmediği vurgulanan açıklamada, hastalığa karşı temkinli olunması uyarısı yapıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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