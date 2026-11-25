İtalya'da Katolik Kilisesi bünyesinde yaşanan çocuk istismarı vakalarının boyutları yeni bir raporla ifşa oldu. İtalyan Piskoposlar Konferansı tarafından hazırlatılan rapora göre, 2001-2021 yılları arasında 57 rahip çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Özetle Kaydet a- | +A

Katolik Kilisesi'ni yıllardır sarsan çocuk istismarı skandallarına ilişkin İtalya'da yeni bir rapor yayımlandı. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, 2001 ile 2021 yılları arasında Kilise yetkililerine bildirilen 880 ayrı istismar vakası mercek altına alındı.

Vatikan ve İtalya'yı sarsan utanç raporu! 356 rahip çocuk istismarıyla suçlandı: Kardinal 'içimize işlemiş bir kötülük' diye isyan etti

57 RAHİP HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İtalyan Piskoposlar Konferansı'na göre 20 yıllık süreçte 356 kişi istismarla suçlandı ve 385 mağdur resmi kayıtlara geçti. Suçlanan isimlerden 123'ü İtalyan yargı makamlarına sevk edilirken, yargılama sonucunda 57 rahip kesinleşmiş hapis cezası aldı.

Kilise bünyesinde ise 218 rahip hakkında disiplin soruşturması açıldı ve bunların yaklaşık yüzde 70'i suçlu bulundu. Disiplin kararları kapsamında 87 din adamı ruhbanlıktan çıkarıldı veya görevden uzaklaştırıldı. Suçlanan kişilerden 39'unun emekli olduğu, 67'sinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

MAĞDURLARIN YÜZDE 70'İ ERKEK

Kayıtlara geçen mağdurların yaklaşık yüzde 70'ini erkekler oluştururken, istismardan en fazla 14-17 yaş grubundaki erkek çocuklarının etkilendiği ortaya çıktı.

Vakaların yaklaşık yüzde 80'inde ise suçlanan isimlerin birden fazla kez istismarda bulunduğu belirlendi.

KARDİNAL ZUPPİ'DEN İTİRAF: "VAHŞETİNİ KABUL ETMELİYİZ"

İtalyan Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi, raporun açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede skandalın ciddiyetini kabul etti. Zuppi, "Bu suçlar Kilise'nin içine işlemiş bir kötülüğü ortaya koyuyor. Ona adıyla seslenmeli ve vahşetini kabul etmeliyiz" diye konuştu.

GERÇEK BOYUTU BİLİNMİYOR

Raporu hazırlayan uzmanlar, araştırmanın yalnızca Kilise arşivlerindeki mevcut kayıtlara dayandığını ve İtalya genelindeki vakaların tamamını kapsamadığına vurgu yaptı:

"Veriler yaşanan olayların tam boyutunu yansıtmıyor ve istismarların gerçek sayısına ilişkin kesin bir tahmine imkan vermiyor"

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala