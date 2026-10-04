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Dünya

Veba Enstitüsünde alarm! Çalışanda nedeni belirlenemeyen zatürre

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Veba Enstitüsünde alarm! Çalışanda nedeni belirlenemeyen zatürre
Başlık ResmiVeba Enstitüsünde alarm! Çalışanda nedeni belirlenemeyen zatürre

Rusya'da Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanında nedeni belirlenemeyen zatürre tespit edildi. Sosyal medyadaki 'akciğer vebası' iddiası ise resmi makamlarca doğrulanmadı.

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Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk kentinde dikkat çeken bir sağlık gelişmesi yaşandı. İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde görevli bir çalışanda nedeni belirlenemeyen zatürre tespit edildi.

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), enstitü çalışanının hastalanmasının ardından özel önlemler uygulandığını açıkladı. Çalışana “nedeni belirlenemeyen zatürre” teşhisi konulduğu belirtilen açıklamada, kapsamlı incelemeler gerçekleştirildiği bildirildi.

Hastadan alınan örneklerde, çalışanın mesleki faaliyetiyle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı kaydedildi. Rospotrebnadzor ayrıca İrkutsk bölgesi ile İrkutsk ve Şelehov kentlerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu açıkladı.

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VALİLİKTE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPILMIŞTI

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide “özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi” bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Aynı gün bazı sosyal medya kanallarında ise Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanının “akciğer vebası” nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Ancak Rus makamlarının açıklamasında çalışanın veba nedeniyle hayatını kaybettiğine ilişkin bir bilgi yer almadı. Resmi açıklamada çalışana nedeni belirlenemeyen zatürre teşhisi konulduğu ve yapılan incelemelerde mesleki faaliyetiyle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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