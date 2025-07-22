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Vizesiz 90 gün! Türkiye ile Belarus arasında sürpriz anlaşma

Kaynak: Dış Haberler
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Vizesiz 90 gün! Türkiye ile Belarus arasında sürpriz anlaşma
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye ile Belarus arasında vize duvarı yıkılıyor! Artık tır şoförleri, otobüs kaptanları, pilotlar ve denizciler, 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek. İki ülke arasındaki bu sürpriz protokol, özellikle lojistik, taşımacılık ve havacılık sektörlerine büyük bir nefes aldıracak.

Türkiye ile Belarus arasında 2013 yılında yürürlüğe giren vize muafiyeti anlaşması, taraflar arasında imzalanan yeni protokolle genişletildi. Protokol, 22 Temmuz 2025’te Belarus’un başkenti Minsk’te imzalandı.

Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Shestakov ile Türkiye'nin Belarus Büyükelçisi Güçlü Cem Işık’ın imzasıyla hayata geçen değişiklik, özellikle ulaştırma sektörüne önemli kolaylıklar sağlıyor.

VİZESİZ SEYAHAT HAKKI GENİŞLETİLDİ

Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı yapan yük araçlarının sürücüleri, otobüs kaptanları, sivil havacılık uçaklarının pilotları ve deniz yolu araçlarının mürettebatı herhangi bir 180 günlük dönem içinde 90 güne kadar vizesiz olarak Belarus ve Türkiye'de kalabilecek.

Söz konusu değişiklik, özellikle ulaştırma sektörüne önemli kolaylıklar sağlarken, iki ülke arasındaki ekonomik ve lojistik ilişkilerin gelişmesini de destekleyecek.

Vizesiz 90 gün! Türkiye ile Belarus arasında sürpriz anlaşma - 1. Resim

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ İVME KAZANACAK

Vize muafiyeti düzenlemesindeki bu genişleme, özellikle taşımacılık, havacılık ve lojistik alanlarında Türkiye-Belarus hattında çalışan profesyonellerin hareket kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Karşılıklı ticari ilişkilerin hız kazanması ve sınır ötesi operasyonların kolaylaşması bekleniyor.

Yeni protokol, onay sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kaynak: Dış Haberler
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