Vücuduna 26 iPhone sarıp otobüse bindi, canından oldu!

Kadının cesedinde yapılan ilk incelemede, vücuduna doğrudan yapıştırılmış halde tam 26 adet iPhone bulundu.

NEFES ALAMADI, KRİZ GEÇİRDİ!

Foz do Iguaçu’dan São Paulo’ya gitmekte olan otobüs, Paraná eyaletinin Guarapuava bölgesinde bir restoranda mola verdi. Mola sırasında genç kadın aniden rahatsızlandı. Mobil Acil Bakım Servisi (SAMU) olay yerine sevk edildiğinde, kadının uyanık olduğu ancak ciddi solunum sıkıntısı yaşadığı iletildi.

Sağlık görevlileri, genç kadının bir süre sonra nöbet geçirdiğini ve yaklaşık 45 dakika boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

İPHONE DOLU BANTLAR DOĞRUDAN VÜCUDUNA YAPIŞTIRILMIŞTI

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, kadının vücuduna bantlarla sıkıca sarılmış şekilde 26 adet Apple marka iPhone bulundu. Telefonların doğrudan çıplak cilde sabitlendiği öğrenildi.

Paraná Sivil Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ölüm nedeninin netleştirilebilmesi için adli tıp raporları bekleniyor" denildi.

Olay yerine getirilen dedektör köpekler, kadının üzerinde veya eşyalarında herhangi bir uyuşturucu madde tespit etmedi.

Kadının taşıdığı telefonların piyasa değerinin binlerce doları bulabileceği belirtilirken, güvenlik birimleri olayın uluslararası bir elektronik kaçakçılık şebekesiyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Söz konusu kapsamda Foz do Iguaçu-São Paulo güzergâhındaki yolcu taşımacılığı ağları da mercek altına alındı.

Brezilya’nın Curitiba kentinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki genç bir kadın otobüs yolculuğu sırasında fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti.