Washington Post inceledi: Trump'ın sağlık raporu kurmaca mı?

Washington Post gazetesi, Trump'ın son sağlık raporunu inceledi. İncelemeye göre, sağlık raporundaki ifadeler hiçbir veriye dayandırılmadı. Önceki dönem raporuyla çelişki tespit edildi. Aynı zamanda raporu veren doktorun Trump’ın sahibi olduğu Bedminster golf kulübünün bir üyesi olduğu ortaya çıktı.

Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimi öncesi Başkan Joe Biden’ın (81) ilerleyen yaşı ve sağlık problemleri, rakibi Donald Trump’ın ana gündemi olmuşken Amerikan Washington Post gazetesi, Trump’ın (77) yayınladığı son sağlık raporunu mercek altına aldı.

Raporda Trump’ın sağlık durumunun mükemmel, bilişssel durumunun da olağanüstü olduğunu belirten cümleler yer alırken, söz konusu ifadelerin hiçbir veriye dayandırılmaması ise dikkati çekti. Diğer yandan son raporun, Trump’ın başkanlık döneminde gerçekleştirilen sağlık raporlarıyla da çeliştiği kaydedildi. Raporda, Trump’ın mücadele ettiği bilinen obezite ve yüksek kolesterol hastalıklarıyla ilgili herhangi bir ifadenin yer almadığı vurgulandı.

TRUMP’IN KULÜBÜNE ÜYE

Haberdeki bir diğer ayrıntı ise Trump’ın sağlığını ‘çok iyi’ olarak niteleyen doktorun kimliği. Gazete, New Jersey’li 64 yaşındaki doktor Bruce A. Aronwald’ın, Trump’ın sahibi olduğu Bedminster golf kulübünün bir üyesi olduğunu duyurdu. Aronwald’un, Washington Post muhabiriyle görüşmeyi reddettiği belirtildi.