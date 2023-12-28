Yahudi işgalciler, Filistinli ailenin çadırına dronla kezzap döktüler

28 Aralık 2023 00:13 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 00:17

İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken, İsrailli Yahudi işgalcilerin Filistinlilere yönelik zulmü de sürüyor. Tüm dünya İsrail'e, aşırı Yahudilerin terör eylemlerine karşı tedbir alması gerektiğini söylerken, İsrail tam aksine işgal bölgelerini genişletecek yeni projelere imza atıyor. Yahudi işgalcilerin, Filistinlilere yönelik son yaptığı ise yok artık dedirtti. İsrailli Yahudi işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinli bir bedevi ailenin kaldığı çadıra insansız hava aracı ile kezzap dökerek saldırdı.

ÇADIRA KEZZAP DÖKTÜLER

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, yerleşimcilerin Beytüllahim'in doğusundaki Berriye er-Reşadiye bölgesinde Filistinli bir ailenin kaldığı çadıra saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Bericiyye, Yahudi yerleşimcilerin, 40 yaşındaki Muhammed Avvad er-Reşadiye'nin ailesiyle kaldığı çadıra dron kullanarak kezzap döktüğünü söyledi.

Saldırıda çadırın büyük hasar gördüğünü aktaran Bericiyye, 9 kişiden oluşan ailenin, yaralanmadan çadırdan çıkmayı başardığını aktardı.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜSTE ZULÜM SÜRÜYOR

Bericiyye, Yahudi yerleşimcilerin, 7 Ekim'den bu yana Arab er-Reşadiye bölgesindeki Filistinli bedevi topluluklara yönelik saldırı ve ihlallerini artırdığına dikkati çekti.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.