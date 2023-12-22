Yahudi işgalciler, Filistinlilerin diktiği zeytin ağaçlarını söktü
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları devam ederken bir grup Yahudi işgalci, Batı Şeria'da Filistinlilerin diktiği zeytin ağaçlarını söktü. Filistinlilere ait 30 dönüm tarım arazisine buldozerlerle girerek zarar verildi.
İsrail askerlerinin korumasındaki bir grup Yahudi işgalci, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Yahudi işgalciler Nablus'un Kusra beldesinde Filistinlilere ait 30 dönüm tarım arazisine buldozerlerle girerek zarar verdi.
YAHUDİ İŞGALCİLER ZEYTİN AĞAÇLARINI SÖKTÜ
Yahudi işgalcilerin onlarca zeytin ağacını söktüğü, İsrail güçlerinin ise işgalcilere müdahale etmek isteyen Filistinlilere engel olduğu aktarıldı.
Öte yandan, Yahudi işgalciler Nablus'un Karyut beldesinde bir su kaynağının bulunduğu bölgeye de baskın düzenledi.
Yahudi işgalciler, su kaynağının başında dini ayin gerçekleştirdi. Söz konusu su kaynağının olduğu bölgeye Yahudi işgalcilerin her hafta İsrail güçlerinin koruması altında baskın düzenlediği aktarıldı.