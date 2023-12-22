40 ülkeden 115 aydın Gazze için 'vicdan' bildirisi yayımladı

22 Aralık 2023 17:23 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:24

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Princeton Üniversitesi'nden siyaset bilimci Richard Falk ile birlikte yayımladığı "Küresel Aydınların Gazze Soykırımına İlişkin Vicdan Bildirisi"nde, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.

İSRAİL'İN SOYKIRIM OPERASYONLARI VURGUSU

Bildiride öne çıkan konular arasında, süregelen şiddetli çatışmanın yol açtığı artan ölü sayısı, yetersiz tıbbi imkanlar ve artan açlık ile hastalık tehditleri bulunuyor. Davutoğlu ve Falk, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini 'soykırım operasyonları' olarak nitelendiriyor ve bu duruma uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

FİLİSTİN'İN KENDİ KADERİNİ TAYİN ETME HAKKI

Bildiri, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerinin tutumlarına da eleştirel bir bakış sunuyor. Özellikle İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgaline son verilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun olarak Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme haklarının güvence altına alınması için uluslararası kurumlar ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunuluyor.

Bildiri, İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki işgaline son verilmesi ve BM kararlarına uygun olarak Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme haklarının garanti altına alınması gerektiğini belirtiyor.

Gazze'deki acil duruma dikkat çekilen "Küresel Aydınların Gazze Soykırımına İlişkin Vicdan Bildirisi" ileadil ve kalıcı bir barışın sağlanması için uluslararası dayanışma çağrısını yükseltiyor.