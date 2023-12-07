Yahudi işgalciler Mescid-i Aksa'ya göz dikti! Sözde 'Yahudileştirmek' adı altında hadsiz yürüyüş düzenleyecekler

7 Aralık 2023 15:30 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 16:27

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ile Filistin arasındaki savaş 62 gündür devam ederken, işgalci Yahudi terörü artarak devam ediyor. ABD ve Avrupa ülkeleri bile, fanatik Yahudi işgalcilerin, Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı ve İsrail'i önlem alması konusunda uyardı. Ancak İsrail yönetimi, Doğu Kudüs'te işgal alanlarını genişletecek bir projeyi onaylayarak, uluslararası kamuoyunu yok saydı. Ayrıca Yahudilerin kutsal günü olan Hanuka Bayramı'na saatler kala, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da baskılar arttı.

İŞGALCİLERE, POLİS EŞLİK EDİYOR

Mescid-i Aksa içerisinde dini ritüellerini tamamlayan ve rahat bir şekilde hareket eden fanatik gruplara otomatik silahlarla alanda bulunan İsrail polisleri eşlik ediyor.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar başlattığı 7 Ekim’den bu yana Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişine ciddi kısıtlamalar getirirken, cuma namazlarında dahi yaşlılar hariç Filistinlilerin Aksa'ya girişini engelliyor.

MESCİD-İ AKSA'DA PROVAKASYON YÜRÜYÜŞÜ

Ayrıca “Tapınak grupları” adı verilen çeşitli fanatik Yahudi gruplar, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, Hanuka Bayramı’nın ilk gününe denk gelen 7 Aralık akşamı işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın "İslami statüsünü sona erdirmek" ve "Yahudileştirmek" için Mescid-i Aksa’ya provokasyon niteliğinde bir yürüyüş yapacaklarını duyurdu. Açıklamada, provokatif yürüyüşün, Mescid-i Aksa’nın idaresinden sorumlu "Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa’daki yönetimini sona erdirmek" ve Kudüs ve Mescid-i Aksa’da “tam Yahudi hakimiyetini yeniden tesis etmek” amacıyla düzenleneceği ifadelerine yer verildi. İsrail polisinin izin verdiği kaydedilen yürüyüşün, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine açılan Şam Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’ya doğru ilerleyeceği belirtildi.

FANATİK YAHUDİLER, AKSA'YA BASKINLAR DÜZENLİYOR

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak fanatik Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

Mescid-i Aksa'ya "Tapınak Tepesi" adını veren radikal Yahudiler, burada Yahudi tapınağı inşa etme çağrıları eşliğinde, İsraillileri Aksa'da dini ritüeller yapmaları için baskınlara teşvik ediyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin baskınlarının son yıllarda giderek arttığı yönünde uyarılarda bulunuyor.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NDAN KINAMA

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail makamlarının fanatik Yahudi grupların provokatif Mescid-i Aksa yürüyüşüne izin vermesini kınadı.

İİT’den yapılan yazılı açıklamada, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Kudüs'teki Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarının mevcut tarihi ve hukuki statüsüne zarar vermeye yönelik gayrimeşru girişimler reddedildi.