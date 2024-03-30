Yapay zeka İngiltere’de 8 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

İngiltere Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü (IPPR), ülkede yaklaşık 8 milyon kişinin yapay zeka yüzünden işlerini kaybedebileceğini öngördü. Enstitü, özellikle kadınlar ve gençler gibi düşük maaşlı işçilerin tehlikesi altında olduğunu belirtti.

Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü'ne (IPPR) göre, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde yeni teknolojilerin benimsenmesine ilişkin "en kötü durum senaryosunda", acemi ve yarı zamanlı çalışanlar ile idari pozisyonda çalışanlar yapay zeka tarafından ikame edilmeye yatkın.

KRİTİK DURUMLA KARŞI KARŞIYA

Araştıma Enstitüsü, sıradan ofis görevlerini otomatikleştirmek için dil, veri ve yazılım kodunu okuyabilen ve üretebilen yapay zeka teknolojilerini benimseyen işletmelerin artmasıyla, Birleşik Krallık'ın kritik bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

IPPR'nin araştırması, şu anda tüm iş kategorilerinde çalışanlar tarafından günlük olarak gerçekleştirilen 22.000 görevin %11'inin otomasyona açık olduğunu göstermekte. Ancak "İstihdam kıyameti" uyarısıyla duyurulan raporda, giderek daha karmaşık hale gelen operasyonların yönetilmesini sağlayan teknolojik ilerleme ile bu oranın bir sonraki aşamada potansiyel olarak %59'a yükselebileceğini ifade ediliyor.

Yapay zekanın benimsenmesinin ikinci dalgası, veritabanı geliştirme, metin yazarlığı ve grafik tasarım gibi rutin olmayan görevleri etkileyebilir ve daha yüksek maaşlara hükmeden rollerde bile potansiyel iş kayıplarına yol açabilir. Analize göre, ikinci yapay zeka dalgasının en kötü senaryosunda 7,9 milyon iş kaybedilebilir ve bu da üç ila beş yıl içinde artan verimlilik ve GSYİH büyümesinden elde edilecek ekonomik faydaları ortadan kaldırabilir.

OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK

Kıdemli IPPR ekonomisti Carsten Jung şunları söyledi: "Halihazırda mevcut olan üretken yapay zeka, işgücü piyasasında büyük bir bozulmaya yol açabilir ya da ekonomik büyümeyi büyük ölçüde artırabilir. Her iki durumda da, milyonlarca insan için oyunun kurallarını değiştirecek."

Birleşik Krallık Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı, araştırmanın sadece bir spekülasyondan ibaret olduğunu ve yapay zekanın ülke ekonomisine yıllık 3,7 milyar dolarlık katkıda bulunduğunu duyurdu. Bakanlık, yapay zekanın farklı sektörleri nasıl etkileyeceğine dair araştırmalarını sürdürdüklerini ve şirketlerin çalışanlarına bu teknolojiye uyumlu beceriler kazandırmalarını teşvik ettiklerini ifade etti.

Diğer yandan, LinkedIn'in yaptığı başka bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık, AI becerilerine sahip çalışan sayısında Hindistan, ABD, Almanya ve Kanada'nın gerisinde bulunuyor. Bu alanda çalışanlarının becerilerini geliştirmek için çaba gösteren işveren sayısı, ülkedeki şirketlerin yarısından bile azıyla sınırlı kalıyor.