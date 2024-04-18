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Yaşlı sahiplerini öldüren koç, çocuklara da polise de saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşlı sahiplerini öldüren koç, çocuklara da polise de saldırdı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yeni Zelanda'daki çiftlikte iki sahibinin ölümüne ve çocuklarının yaralanmasına neden olan koç, polise de saldırınca silahla vurularak öldürüldü.

The New Zealand'ın haberine göre, Auckland kentinin batısındaki Waitakere bölgesinde bulunan çiftlikteki koç, saldırdığı iki yaşlı sahibini öldürdü, çocuklarını yaraladı.

POLİSE DE SALDIRDI

Auckland polisince yapılan açıklamada, çiftlik sahibi kadınla erkeğin koç tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine olay yerine ekip gönderildiği bildirildi. Polisin, olay yerinde koçun saldırması sonucu yaralanan kişiyle karşılaştığı belirtilen açıklamada, "Personelimiz de olay yerine vardıklarında koç tarafından saldırıya uğradı. Yapılan risk değerlendirmesinin ardından koç vurularak öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

YAŞLI ÇİFTİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Açıklamada, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Hayatını kaybeden yaşlı çiftin ailesi, yerel medyaya verdikleri demeçte, sabah erken saatlerde çiftliğe ziyarete gelen çocuklarının, 80 yaşlarındaki anne ve babasını öldüren koçun saldırması sonucu yaralandığını belirtti.

Komşuları da polisin koçu vurduğuna şahit olduklarını kaydederek, yaşlı çiftin ölümüne neden olan koçların beklenmedik şekilde agresifleşebildiklerine dikkati çekti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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