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Yemeğindeki küçük taneler hayatını kurtardı! Salyangoz zehriyle tuzak kurdular!

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Yemeğindeki küçük taneler hayatını kurtardı! Salyangoz zehriyle tuzak kurdular!
Başlık ResmiYemeğindeki küçük taneler hayatını kurtardı! Salyangoz zehriyle tuzak kurdular!

Avustralya'da 58 yaşındaki bir kadın, iş yerinde hazırladığı körili yemeği yerken hayatının şokunu yaşadı. Yemeğin içindeki parlak yeşil taneleri fark eden kadının dili, bir lokma aldıktan sonra uyuştu. Yapılan incelemede yemekten ölümcül olabilen salyangoz zehri çıktı.

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Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde bir iş yerinde yaşanan zehirlenme girişimi, aylar süren polis soruşturmasının ardından ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre 58 yaşındaki kadın, şubat ayında iş arkadaşları için körili bir yemek hazırladı ve sabah molasında meslektaşlarıyla paylaştı.

Ancak öğle saatlerinde kalan yemeğini yemek için personel odasına döndüğünde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı.

Yemeğindeki küçük taneler hayatını kurtardı! Salyangoz zehriyle tuzak kurdular!
Başlık ResmiYemeğindeki küçük taneler hayatını kurtardı! Salyangoz zehriyle tuzak kurdular!

BİR LOKMA ALDI, DİLİ UYUŞTU

Kadın, yemeğin içinde parlak yeşil granüller bulunduğunu fark etti.

Yemeği tattıktan kısa süre sonra dilinde uyuşma hisseden kadın, bir şeylerin ters gittiğini anlayarak durumu yetkililere bildirdi.

İncelenmesi için polise teslim edilen yemekte, salyangozlarla mücadelede kullanılan ve metaldehit adı verilen zehirli maddeyi içeren granüller tespit edildi.

Yemeğindeki küçük taneler hayatını kurtardı! Salyangoz zehriyle tuzak kurdular!
Başlık ResmiYemeğindeki küçük taneler hayatını kurtardı! Salyangoz zehriyle tuzak kurdular!

İŞ ARKADAŞI KİMYASAL MADDE DEPOSUNA GİTMİŞ

Aylar süren soruşturma, kadının 43 yaşındaki iş arkadaşına uzandı.

Polis, şüphelinin yemeğin bulunduğu personel odasına gitmeden önce iş yerindeki kimyasal madde deposunu ziyaret ettiğini öne sürdü.

Mağdurla ilişkisi olduğu belirtilen şüpheli kadın, başka bir kişinin hayatını, sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atmakla suçlandı.

İsmi açıklanmayan kadının 5 Kasım'da mahkemeye çıkması bekleniyor.

"ÖLÜME YOL AÇABİLİRDİ"

Batı Avustralya Emniyet Müdürü Col Blanch, yemekte tespit edilen zehirli maddenin ciddi yaralanmalara, hatta ölüme neden olabileceğini açıkladı.

Blanch, kadının yemeği tattıktan sonra olağan dışı durumu fark etmesinin olası bir faciayı önlediğini belirterek şunları söyledi:

"Köriyi tadıp bir şeylerin pek de yolunda olmadığını fark eden kişinin durumu fark etmiş olmasından dolayı gerçekten çok memnunuz."

Olayla ilgili soruşturmanın ardından şüpheli hakkında adli süreç başlatılırken zehrin yemeğe konulmasına ilişkin suçlama henüz mahkeme kararıyla kesinleşmedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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