Yeni karar siyaseti alt üst edecek! İngiltere'de oy verme yaşı 16'ya düştü

İngiltere’de seçim sisteminde önemli bir değişiklik gündemde. Hükümet, oy kullanma yaşını 18’den 16’ya indirmeyi planlıyor. Parlamento gündemine sunulacak yasa tasarısıyla, 16 ve 17 yaşındaki gençlerin genel seçimlerde oy kullanmalarının önü açılacak.

İngiliz hükümeti, ülkede seçim sisteminde tarihi nitelikte bir değişikliğe giderek oy kullanma yaşını 16’ya indirmeye hazırlanıyor.

Parlamentoya sunulacak yasa tasarısıyla 16 ve 17 yaşındakilere tüm genel seçimlerde oy kullanma hakkı verilmesi planlanıyor.

İktidardaki İşçi Partisi’nin bir yıl önceki seçim vaatleri arasında yer alan düzenleme, İskoçya ve Galler’de halihazırda uygulanan yerel seçim sistemine de uyum sağlayacak.

Başbakan Keir Starmer, reformun arkasında durduklarını belirterek, "16 ve 17 yaşındakiler işe gidiyor, vergi ödüyor. O halde vergilerinin nasıl harcanacağına karar verme hakkına da sahip olmalılar" dedi.

9,5 MİLYON YENİ SEÇMEN YOLDA

Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yöneticisi Harry Quilter-Pinner, yapılacak reformların "1969’dan bu yana seçim sisteminde yapılan en büyük değişiklik" olduğunu söyledi. Seçmen yaşının düşürülmesi ve otomatik seçmen kaydı ile yaklaşık 9,5 milyon kişinin daha seçmen kütüğüne eklenebileceği öngörülüyor.

MUHALEFETTEN DESTEK VAR!

İngiliz hükümeti, reformun gençlerin siyasi katılımını artıracağını savunurken bazı muhalif çevreler, değişikliğin İşçi Partisi’nin oy tabanını genişletme amacı taşıdığını iddia etti.

YENİ KİMLİK DÜZENLEMESİ DE GELİYOR

Planlanan reformlar yalnızca yaş sınırıyla sınırlı kalmıyor. Hükümet, Avustralya ve Kanada’daki örnekleri takip ederek otomatik seçmen kaydını devreye alacak. Ayrıca, Birleşik Krallık tarafından verilen banka kartları, ehliyetler ve Gazi Kartlarının dijital versiyonları da geçerli kimlik olarak kabul edilecek.

YABANCI MÜDAHALELERE KARŞI BAĞIŞ DENETİMİ

Yeni düzenlemeler, seçim bağışlarıyla ilgili şeffaflığı artırmayı da hedefliyor. Hükümet, derneklerden gelen 500 pound üzerindeki katkıların kontrol edileceğini, paravan şirketler üzerinden yapılan bağışların ise yasal boşluklarının kapatılacağını açıkladı.