Yer yarıldı, devasa çukur oluştu... Bir işçi kayıplara karıştı

13 Ocak 2024 22:10 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 22:19

İzlanda'da geçtiğimiz haftalarda patlayan volkan sonrası kaos hakim. Volkanik patlamaların sebep olduğu depremler sokaklarda dev çatlaklar oluşturdu, Grinfavik şehrinde meydana gelen çatlakları doldurmak isteyen bir işçi ise oluşan devasa çukura düşerek kayboldu.

Yüzlerce kurtarma görevlisinin katıldığı arama çalışmaları sık sık durdu. Heyelanların bölgeye tonlarca kaya düşürmesi sonrası kayıp işçiye ulaşmak daha da zor bir hal aldı.

''BURASI ONLARCA METRE AŞAĞI İNİYOR''

Güney İzlanda Emniyet Amiri Ulfar Ludviksson, "Gece yarısı aramayı durdurmak zorunda kaldık çünkü yarıkta çalışanların güvenliğini garanti edemiyorduk" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

''Tepede kayalar düştü. Çok derinlerde. Burası onlarca metre aşağıya kadar iniyor. Kurtarma ekiplerinin çalıştığı bu çalışma alanının çok altında su var. Bir sepetle aşağı inen ve yaklaşık 10 dakika aşağıda kalan iki adam var. Sonra yukarı çıkıyorlar ve diğer ikisi görevi devralıyor. Kayıp adam düşmeden önce kasabadaki çatlakları toprakla doldurmak ve sıkıştırmak için aşağı indiriliyordu.''

"İNSANLARI HAYATİ TEHLİKE ARZ EDEN DURUMLARA GÖNDERİYORUZ"

Yerel yayın kuruluşu RUV'a açıklamalarda bulunan saha müdürü Hjálmar Hallgrímsson ise şunları söyledi:

"Kesinlikle açık olan şu ki, insanları hayati tehlike arz eden durumlara gönderiyoruz, dolayısıyla bu konuda çalışacak olanların güvenliği için daha fazla zaman harcamamız gerekiyor. İnsanlar ellerini ve ayaklarını kullanarak çok zor bir şekilde aşağı inmeye ve ona ulaşmaya çalışıyor ve çalışma alanı iki kişilik, daha fazla insanı içeri alamayız. Bu yüzden kişileri değiştiriyor ve yeni eller getiriyoruz. Çalışmaya çalıştığımız koşullar bunlar.''

Grindavik Belediye Başkanı Fannar Jónasson kazanın 'herkesi çok şaşırttığını' ve kasımda boşaltılan kasabadaki çatlakların ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini söyledi.

(Fotoğraf: İzlanda Üniversitesi'nden bilim adamı, Grindavik'teki aktif bir yanardağın patlayan çatlağının aktif kısmının önündeki sırtta ölçümler ve örnekler alıyor)