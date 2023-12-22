2024’e yönelik seyahat risk haritası yayınlandı! İşte dünyanın en tehlikeli ve en güvenli ülkeleri

22 Aralık 2023 01:21 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 01:31

Sağlık ve güvenlik firması olan International SOS, 2024 yılı için ziyaret edilecek en güvenli ve en tehlikeli yerleri belirledi. Sağlık, güvenlik, iklim değişikliği ve akıl sağlığı şeklinde 5 temel kategori kullanıldı. Kategoriler düşük, orta, değişken, yüksek ve çok yüksek risk derecelendirmeleriyle sınıflandırıldı.

SİYASİ ŞİDDET, SUÇ ORANLARI BELİRLEYİCİ

Verilere göre Türkiye, güvenlik kategorisinde orta riskli olarak görüldü. Bu kategoride Rusya, İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Hindistan'ın yanı sıra Cezayir, Tunus ve Nijer'le Brezilya, Kolombiya ve Ekvador gibi ülkeler yer alıyor. Güvenlik kategorisinde siyasi şiddet, toplumsal ayaklanmalar ve suç oranları kriter olarak kullanıldı.

TÜRKİYE ORTA RİSKLİ OLARAK SINIFLANDIRILDI

İklim değişikliği kategorisinde Türkiye yine orta riskli olarak sınıflandırıldı. Söz konusu kategoride aynı derecelendirmeyi alan ülkeler arasında Çin, Vietnam ve Tayland'ın yanı sıra Ukrayna, İran, Mısır, Kenya'yla Peru, Bolivya ve Venezuela gibi ülkeler var.

İklim değişikliği kategorisi, küresel ısınmanın insani kriz ve felaket oluşturma riskine dair değerlendirmeler temel alınarak hazırlandı. Bu bölümde en yüksek riskli yerler arasında Suriye, Irak ve Afganistan'a ek olarak birçok Afrika ülkesi var.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ

- Danimarka

- İsviçre

- Norveç

- Lüksemburg

- İzlanda

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ

-Güney Sudan

- Afganistan

- Suriye

- Libya

- Somali