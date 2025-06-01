Yoğun bakım servisinde can pazarı yaşandı! Alevlerin arasında kaldılar: Almanya’da bilanço artıyor

Almanya’nın Hamburg kentinde gece saatlerinde bir hastanede çıkan yangın, korkunç bir faciaya dönüştü. Yoğun olarak yaşlı ve bakıma muhtaç hastaların kaldığı binada, alevlerin sardığı odalarda büyük panik yaşandı. Yoğun bakım servisinde adeta can pazarı yaşanırken, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 16’sının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Almanya’nın Hamburg kentindeki bir hastanede gece saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Yaralılardan 16’sının durumunun ağır olduğu açıklandı.

GİRİŞ KAT ALEVLERE TESLİM OLDU

Hohenfelde semtinde yaşlı hastaların tedavi gördüğü bir hastanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ilk olarak binanın giriş katında başladı. Alevler kısa sürede birinci kata sıçradı.

Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında giriş kattaki bir odanın tamamen yandığı, yoğun dumanın ise hastanenin 4’üncü katına kadar yayıldığı aktarıldı.

160'TAN FAZLA PERSONELLE SABAHA KADAR MÜCADELE

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu sabaha karşı yangın tamamen kontrol altına alındı. 160’tan fazla görevlinin katıldığı tahliye operasyonunda çok sayıda hasta bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ise henüz açıklanmadı.