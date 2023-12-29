Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı, Macaristan'ın başkentini su bastı

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de su taşkını yaşanıyor. Yoğun yağışlar sebebiyle son 10 yılın en yüksek su seviyesini gören Tuna Nehri taştı.

    Yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı, Macaristan&#039;ın başkentini su bastı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    The Budapest Times internet sitesinde yer alan haberde, yoğun yağışlar gerçekleşen Macaristan'ın başkentinde Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin yükseldiği ve nehrin taştığı öğrenildi.

    Macaristan Su İdaresi Genel Müdürlüğün, Tuna Nehri su seviyesinin Budapeşte'de 693 santimetreye ulaştığını açıkladı.

    Açıklamada ayrıca, Macaristan'ın güneyindeki Mohaç kasabasında ise su seviyesinin 31 Aralık'ta 805 santimetreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Macaristan'da 2013'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerden dolayı Tuna Nehri 891 santimetre su seviyesini görmüştü.

    Yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı, Macaristan'ın başkentini su bastı

    Yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı, Macaristan'ın başkentini su bastı

    Yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı, Macaristan'ın başkentini su bastı

    Yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı, Macaristan'ın başkentini su bastı

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    MacaristanBudapeşteSel
    Haberler > Dünya > Yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı, Macaristan'ın başkentini su bastı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Çin'in Savunma Bakanı Amiral Dong oldu - DünyaÇin'in Savunma Bakanı Amiral Dong olduDie Welt: Hesaplarımız işe yaramadı - DünyaDie Welt: Hesaplarımız işe yaramadıZelenskiy ‘Rusya bugün bütün cephaneyi kullandı’ dedi - DünyaZelenskiy ‘Rusya bugün bütün cephaneyi kullandı’ dediMescid-i Aksa'da her cuma İsrail zulmü - DünyaMescid-i Aksa'da her cuma İsrail zulmüPakistan'dan net yılbaşı kararı! - DünyaPakistan'dan net yılbaşı kararı!İran, Mossad casusu olarak suçladığı 4 kişiyi idam etti - Dünyaİran, Mossad casusu olarak suçladığı 4 kişiyi idam ettiHollanda'dan Rusya çıkışı! - DünyaHollanda'dan Rusya çıkışı!Rusya'dan Kiev ve birçok şehre hava saldırısı - DünyaRusya'dan Kiev ve birçok şehre hava saldırısıİsrail'den katliama tam gaz devam! - Dünyaİsrail'den katliama tam gaz devam!Bir eyalette daha Trump'a seçim yasağı - DünyaBir eyalette daha Trump'a seçim yasağı
    Sonraki Haber Yükleniyor...