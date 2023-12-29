Yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı, Macaristan'ın başkentini su bastı

29 Aralık 2023 15:59 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 16:05

The Budapest Times internet sitesinde yer alan haberde, yoğun yağışlar gerçekleşen Macaristan'ın başkentinde Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin yükseldiği ve nehrin taştığı öğrenildi.

Macaristan Su İdaresi Genel Müdürlüğün, Tuna Nehri su seviyesinin Budapeşte'de 693 santimetreye ulaştığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Macaristan'ın güneyindeki Mohaç kasabasında ise su seviyesinin 31 Aralık'ta 805 santimetreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Macaristan'da 2013'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerden dolayı Tuna Nehri 891 santimetre su seviyesini görmüştü.