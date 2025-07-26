Yolcu uçağı 36 saniyede serbest düşüşe geçti! 10'dan fazla yaralı var

ABD’de Southwest Havayolları’na ait bir yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Kaliforniya’nın Burbank kentinden havalanan uçak, başka bir uçakla çarpışmayı önlemek için 36 saniyede 300 feet (yaklaşık 91 metre) alçaldı. Şiddetli manevra sırasında kemer takmayan yolcular koltuklarından fırladı, bazıları tavanla çarpıştı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yolcu uçağının havada yaptığı ani manevra sonrası iki kabin görevlisi yaralanırken, uçakta bulunan birçok yolcu koltuklarından fırladı.

Southwest Havayolları’na ait uçak, Kaliforniya’nın Burbank kentinden kalkış yaptıktan kısa süre sonra başka bir uçaktan kaçmak için 36 saniyede 300 feet (91 metre) alçaldı.

KAZA RİSKİ SON ANDA ÖNLENDİ

Uçuş takip platformu FlightAware’in verilerine göre, pilot, yakındaki bir uçaktan gelen uyarıyı alır almaz dalış yaparak çarpışmayı engelledi. Olay sırasında kabin içinde panik yaşandı. Güvenlik kemeri takmayan yolcular yerlerinden fırladı, bazıları tavanla çarpıştı. Kazada 10'dan fazla yaralı olduğu açıklandı.

KOMEDYEN JİMMY DORE: TAVANA ÇARPTIK

Uçakta bulunan komedyen Jimmy Dore, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Pilot havada çarpışmayı önlemek için agresif bir şekilde dalmak zorunda kaldı... ben ve birçok insan koltuklarından uçtu ve kafalarını tavana çarptı, bir uçuş görevlisinin tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardı" ifadelerini kullandı.

"YERE İNMEK İSTİYORUM!"

Görgü tanıklarından Stef Zambrano, emniyet kemeri takmayan bir yolcunun koltuğundan fırladığını söyledi. Kadının panikle bağırarak, "Bu uçaktan inmek istiyorum. Yere inmek istiyorum" dediğini aktardı.

NBC'YE KONUŞAN YOLCU: SERBEST DÜŞÜŞ GİBİYDİ

Yolculardan Steve Ulasewicz ise NBC Los Angeles’a yaptığı açıklamada uçağın yaklaşık 10 saniye boyunca serbest düşüşteymiş gibi hissettirdiğini söyledi. "İnsanlar çığlık atıyordu. Tam bir kargaşa vardı. İnsanlar uçağın düştüğünü sandı" dedi.

OCAK AYINDA 67 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ocak ayında Washington DC'de iki uçağın havada çarpışması sonucu 67 kişinin hayatını kaybetmişti.