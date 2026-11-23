Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki İskeçe'ye bağlı Şahin köyünün imamı Hamdi Bekir'in Yunan televizyonunda Türk kimliğini açıkça savunması Atina medyasını ayağa kaldırdı. Köylerinin "Pomak köyü" olarak yaftalanmasına karşı çıkarak "Biz bir azınlığız ve bu azınlık Türktür" diyen Bekir'in Lozan Antlaşması vurgusu, Yunan basınında "provokasyon" ve "Türk propagandası" suçlamalarıyla hedef tahtasına oturtuldu.

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OPEN TV'de yayımlanan "Gkazi Thelei" programında İskeçe'nin dağlık köyleri, yöresel kültürü ve günlük yaşamı ekrana taşındı. Şahin köyündeki Yeşil Camii'ni ziyaret eden televizyon ekibi, köyün imamı Hamdi Bekir ile röportaj yaptı.

Yunan televizyon ekibinin bölgeyi "Pomak köyleri" olarak tanımlamasına karşı çıkan imam Bekir, kendilerini Türk azınlık olarak gördüklerini söyledi.

Röportajın ardından bazı Yunan basın organları hem cami imamını hem de programı yayımlayan televizyon kanalını hedef aldı.

Yunan basını gerçeği duyunca çıldırdı! Canlı yayında 'Biz Türküz' diyen imamı hedef aldılar

İMAM YUNAN TELEVİZYONUNA NE DEDİ?

Programın yaklaşık 30. dakikasında söz alan Bekir, bölgeye dışarıdan gelenlerin köyleri ön yargıyla "Pomak köyleri" olarak tanıdığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Herkes buraya Pomak köyleri olduğunu düşünerek geliyor. Ancak biz burada kendimizi böyle adlandırmıyoruz. Biz bir azınlığız ve bu azınlık Türktür."

Bekir ayrıca uluslararası hukukun temeli olan Lozan Antlaşması'na dikkat çekerek bölgedeki azınlık okullarında çocuklara Türkçe ve Yunancanın birlikte öğretildiğini hatırlattı.

Yunan basını gerçeği duyunca çıldırdı! Canlı yayında 'Biz Türküz' diyen imamı hedef aldılar

YUNAN SUNUCU SORDU: YANI SİZ KENDİNİZİ TÜRK MÜ HİSSEDİYORSUNUZ?

Röportaj sırasında sunucu, bölgedeki köyleri Pomak köyleri olarak bildiğini ifade etti.

Bekir ise bu tanımlamaya karşı çıkarak Pomak ifadesinin kendilerini küçümsediğini düşündüğünü söyledi.

Sunucunun "Yani siz kendinizi Türk mü hissediyorsunuz?" sorusuna Bekir, Türk kimliğini benimsediklerini söyleyerek karşılık verdi.

Yunan basını gerçeği duyunca çıldırdı! Canlı yayında 'Biz Türküz' diyen imamı hedef aldılar

"YUNANİSTAN'LA BİR SORUNUMUZ YOK"

Bekir, konuşmasında Türk kimliği ile Yunanistan vatandaşlığı arasında ayrım yaptı.

Sunucunun pasaportlarına ilişkin sorusuna cevap veren imam şu ifadeleri kullandı:

"Pasaportumuz Yunan pasaportu. Yunan vatandaşlığımız var. Yunanistan'la bir sorunumuz yok. Yunanistan'ın bayrağıyla da devlet kimliğiyle de bir sorunumuz yok. Saygı duyuyoruz."

Bekir, insanların dinlerini değiştirebileceğini ancak bunun etnik kimliklerini değiştirmeyeceğini savundu.

Ayrıca bölgede Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri yaşadıklarını belirterek "Biz başka bir yerden gelmedik" dedi.

Yunan basını gerçeği duyunca çıldırdı! Canlı yayında 'Biz Türküz' diyen imamı hedef aldılar

YUNAN BASININDAN "TÜRK PROPAGANDASI" SUÇLAMASI

Batı Trakya'daki Türk varlığını inkar politikasını sürdüren Yunan medyası, Hamdi Bekir'in sözlerinin yayımlanmasının ardından adeta linç kampanyası başlattı.

Yunan basını gerçeği duyunca çıldırdı! Canlı yayında 'Biz Türküz' diyen imamı hedef aldılar

İskeçe'deki bir haber portalında ise Bekir'in açıklamalarının Lozan Antlaşması'yla bağdaşmadığı öne sürüldü.

Tepkiler televizyon ekibine de yöneldi. OPEN TV'nin camide röportaj yapması ve Bekir'in açıklamalarını yayımlaması, Türkiye propagandasına aracılık etmekle suçlandı.

YUNAN TELEVİZYONU: "BÜTÜN GÖRÜŞLERİ DUYMAK İSTEDİK"

Programın sunucuları ise röportajın ardından yaptıkları değerlendirmede bölgede farklı kimlik tanımlamalarıyla karşılaştıklarını anlattı.

Daha önce görüştükleri bazı kişilerin kendilerini Pomak olarak tanımladığını, Hamdi Bekir'in ise Türk azınlık kimliğini savunduğunu aktaran ekip, bütün görüşlere yer vermek istediklerini ifade etti.

Sunuculardan biri, "Bazılarının kendilerini Pomak olarak gördüğünü duyduk. Şimdi de imamın kendilerini Türk azınlık olarak gördüklerini söylediğini dinledik. Hepsini duyduk" dedi.

"ASIL MESELE TÜRKÇENİN KONUŞULMASINI ENGELLEMEK"

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa da yaşanan tartışmaya tepki gösterdi. Yunanistan'ın Batı Trakya'da Pomak ve Roman kimliklerini öne çıkararak Türk azınlığın kimliğini görmezden geldiğini savunan Trampa, azınlık okulları ve derneklerine yönelik uygulamaları eleştirdi.

Trampa, "Ben Türk'üm diyorum, sen beni kabul etmiyorsun. Derneklerimizi, azınlık okullarımızı kapatıyorsun. Bütün mesele Türkçenin konuşulmasına engel olmak" ifadelerini kullanarak Hamdi Bekir'e yöneltilen eleştirilerin de aynı yaklaşımın sonucu olduğuna değindi.

Bekir ise televizyonda yayımlanmayan röportaj bölümlerinde Batı Trakya'daki Türk kimliğinin geçmişine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anlattı. 1970'li yıllara kadar azınlık ilkokullarında, 1983 yılına kadar da dernek tabelalarında "Türk" ifadesinin kullanıldığını belirten Bekir, zamanla bu kimliğin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını savundu.

Kendilerine farklı bir kimlik dayatılmasına karşı çıktığını söyleyen Bekir, "Bir Yunan nasıl ölene kadar Yunan ise biz de ölene kadar Türk'üz" dedi.

BATI TRAKYA'DA TÜRK KİMLİĞİ TARTIŞMASI

Batı Trakya'daki azınlığın kimlik tanımı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki en önemli anlaşmazlık başlıklarından birini oluşturmakta.

Ankara, tarihi ve sosyolojik gerçekliğe dayanarak bölgedeki topluluğu "Batı Trakya Türk Azınlığı" olarak tasvir ederken, Atina yönetimi 1923 Lozan Barış Antlaşması'ndaki din temelli ifadeyi gerekçe gösterip Türk kimliğini yok sayarak yalnızca "Müslüman azınlık" nitelemesinde ısrar ediyor.

İsminde "Türk" kelimesi geçen sivil toplum kuruluşlarının kapatılması ve tescil edilmemesi de iki ülke arasındaki gerilimi derinleştiriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ın söz konusu dernekleri kapatarak örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiğine defalarca hükmetmesine rağmen Atina yönetimi, uluslararası yargı kararlarını yıllardır uygulamayarak Batı Trakya Türk Azınlığı'nın temel haklarını görmezden gelmeyi sürdürüyor.

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