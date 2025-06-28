Yunan basını Türkiye'yi manşete taşıdı: Rekor üstüne rekor! "Dünya gücü 4.sıraya yükseldi"

Türkiye’nin turizmdeki yükselişi komşuda da gündem oldu. Yunanistan basını Türkiye'nin 2024’te 56,7 milyon turist ağırlayarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi haline gelmesini manşetlerine taşıdı. BM Turizm Örgütü verilerine dayanan haberde, Türkiye’nin İtalya’yı geride bırakarak turizm liginde üst sıralara tırmandığı ve bu başarının tanıtım stratejileri ile altyapı yatırımlarının sonucu olduğu belirtildi.

Türk turizmi yeniden tarihi bir başarıya imza attı. Yunanistan merkezli Tornos News'in haberine göre, Türkiye geçen yıl 56,7 milyon ziyaretçi ağırlayarak dünyanın en çok turist çeken 4. ülkesi oldu ve İtalya'yı geride bıraktı.

"DÜNYA TURİZM GÜCÜ" VURGUSU

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BM Turizm) verilerine dayanan haberde, Türkiye’nin 2023’e göre bir basamak yükseldiği ve artık "dünyanın önde gelen turizm güçlerinden biri" olarak anıldığı belirtildi. Haberde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 23 Haziran’daki açıklamasına atıfla, bu sonucun Türkiye’nin kültürel zenginliği, tarihi mirası ve yıl boyu erişilebilirliği üzerine kurulu çok katmanlı tanıtım stratejisinin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Bakan Ersoy’un "Bu büyük bir başarıdır, tanıtım ve altyapı geliştirme alanındaki hedefli çabalarımızın meyvesidir" sözleri de haberde yer buldu.

2025 İÇİN İDDİALI HEDEFLER: 65 MİLYON TURİST

Tornos News, Türkiye’nin 2025’te çıtayı daha da yukarı koyduğunu yazdı. Hedef 65 milyon turist ve 64 milyar dolarlık gelir. Türkiye, 2023’te 61,1 milyar dolar gelir ve 62 milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kırmıştı.

KRİTİK PAZARLARDA DÜŞÜŞ ENDİŞESİ

Haberde özellikle Almanya ve Rusya pazarlarındaki daralmaya işaret edildi. Almanya'dan gelen turist sayısının Ocak-Mayıs arasında %6 azalarak 1,74 milyona gerilediği, Rusya pazarında ise %5,2 düşüşle 1,72 milyon ziyaretçi geldiği aktarıldı.

Buna karşılık İngiltere pazarının aynı dönemde %1,3 artışla 1,22 milyon turiste ulaştığı, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında istikrarlı bir büyüme sergilediği kaydedildi.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM VE REZERVASYON RİSKİ

BM Turizm’in Mayıs 2025 tarihli anketine göre, jeopolitik gerilimler ve ticari belirsizlikler dünya genelinde seyahat güvenini zorluyor. Haberde Türkiye’nin bu ortamda küresel sıralamada yükselmesine rağmen kilit pazarlarda yaşanan durgunluğu dikkatle izlediği ve 2025 hedeflerine ulaşmak için tanıtım stratejilerini güçlendirdiği belirtildi.

Yunan basınına göre Türkiye’nin turizmde dünya devleri arasındaki yerini sağlamlaştırması, hem devlet politikalarının hem de özel sektörün büyük çabalarının bir sonucu olarak öne çıkıyor.