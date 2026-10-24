Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, ABD'nin Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin tutumundaki değişimi mercek altına aldı. Washington'ın geçmişte Ankara'ya yönelttiği eleştirileri terk ederek tarafsız bir çizgiye geçtiğini yazan Yunan gazetesi, Trump yönetiminin Atina'nın beklentilerini karşılamadığını itiraf etti.

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Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatı, Atina'nın diplomasi hesaplarını yeniden tartışmaya açtı.

Washington'ın Ankara karşıtı söyleminden uzaklaşması, Atina'nın beklentilerini boşa çıkarırken Yunan gazetesi To Vima, Trump yönetiminin yeni yaklaşımını mercek altına aldı.

Petros Kasfikis imzalı analizde, ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin son açıklamasında Yunanistan'ın savunduğu tezlere destek vermemesi öne çıkarıldı.

Yunan basını yazdı: Trump'tan Atina'ya Libya vetosu! Türkiye karşıtı beklentiler boşa çıktı

ATİNA'NIN BEKLEDİĞİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yunan gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığının Yunan devlet televizyonu ERT'ye verdiği son cevapta Türkiye-Libya mutabakatını hedef alan herhangi bir ifade kullanmadığına işaret etti.

Washington, deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlıkların çözümünün "tüm Akdeniz bölgesine fayda sağlayacak ticari yatırım ve arama faaliyetlerinin önünü açacağını" belirtti.

Açıklamada uluslararası hukuka veya adaların deniz yetki alanlarına ilişkin Yunan tezlerine özel bir atıf yapılmadı.

ABD yönetimi, Türkiye ve Yunanistan'a yalnızca "iyi niyetli müzakereler" yoluyla anlaşmazlıkları çözme çağrısında bulundu.

YUNAN BASININDAN İTİRAF: TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI DEĞİŞMEDİ, ABD DEĞİŞTİ

To Vima, Washington'ın bu tutumunu geçmiş yıllardaki açıklamalarından belirgin bir kopuş olarak değerlendirdi.

Gazetenin analizinde, Türkiye-Libya mutabakatının içeriğinin aynı kaldığı, buna karşılık ABD Dışişleri Bakanlığının yaklaşımının değiştiğine vurgu yapıldı.

"Türkiye-Libya anlaşması değişmedi, ancak Dışişleri Bakanlığı değişti" değerlendirmesine yer verildi.

To Vima, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Washington'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerine doğrudan karşı çıktığını hatırlattı.

2020 OYUNUNU YENİDEN DENEDİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2020'de Yunan haber ajansı AMNA'ya verdiği cevapta adaların münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı haklarına ilişkin Yunanistan'ın savunduğu hukuki yaklaşımı destekleyen ifadeler kullanmıştı.

Aynı dönemde Türkiye-Libya mutabakatı için "yapıcı olmayan" ve "provokatif" nitelendirmeleri de yapılmıştı.

Ancak Yunan gazetesine göre Washington'ın son açıklamasında bu ifadelerin hiçbirine yer verilmedi.

TRUMP DÖNEMİNDE ANKARA'YA YÖNELİK DİL DEĞİŞTİ

To Vima, ABD'nin tutumundaki değişimin yalnızca Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel ilişkilerle açıklanamayacağını savundu.

Analizde, Trump'ın ilk döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bölgesel politikalarda daha geniş hareket alanına sahip olduğu, ikinci dönemde ise Beyaz Saray'ın önceliklerinin belirleyici hale geldiği ifade edildi.

Gazeteye göre ABD'li diplomatlar, Trump'ın olumlu ilişkiler kurduğu liderlerin politikalarına doğrudan karşı çıkmak yerine müzakere ve ekonomik iş birliğini öne çıkaran açıklamalar yapmayı tercih ediyor.

Trump'ın 12 Şubat 2025 tarihli "Amerika'nın Dış İlişkileri İçin Tek Ses" başlıklı başkanlık kararnamesinin de bu değişimde etkili olduğu savunuldu.

ATİNA İÇİN WASHINGTON'DA YENİ TABLO

Yunan gazetesi, ABD'nin 2020'de Türkiye'ye yönelik uluslararası hukuk vurgusunu ön plana çıkardığını, bugün ise Ankara ile Atina arasındaki anlaşmazlıkların çözümünden doğabilecek ekonomik fırsatlara odaklandığını yazdı.

Analizin sonunda Washington'ın iki dönem arasındaki yaklaşım farkı şu sözlerle özetlendi:

2020'de Washington, uluslararası hukukun ne öngördüğünü Ankara'ya anlatıyordu. Bugün ise Atina ve Ankara'ya, bir anlaşmaya varırlarsa ne kadar kazanabileceklerini anlatmaktadır.

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