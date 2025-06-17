Yunan diplomatlar sessizliğini bozdu: Zayıflayan İran, Türkiye'yi yükseltiyor!

Türkiye’nin bölgesel etkisi büyürken Atina’da alarm zilleri çalıyor! Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan üst düzey bir Yunan diplomat, İran’ın zayıflamasının "Ankara’yı Orta Doğu’nun merkez gücü haline getirdiğini" belirtti. "Türkiye’nin yükselişi artık engellenemez" ifadesi dikkat çekerken, Atina’nın bu yeni denkleme hazırlıksız yakalandığı yorumları yapılıyor.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, İsrail-İran çatışmasının ardından bölgede artan Türk etkisinin Atina'da ciddi endişelere yol açtığını yazdı. Yunan hükümeti, Türkiye’nin bölgesel gücünü artırmasından rahatsız.

"ANKARA'NIN MERCEĞİNDEN BAKMAK ZORUNDAYIZ"

Kathimerini gazetesinde yayımlanan analizde, Atina'nın İsrail-İran çatışmasını "Ankara'nın merceğinden bakarak" değerlendirmek zorunda kaldığı belirtildi. Yunan yetkililer, Orta Doğu’daki çok cepheli çatışmaların Türkiye’nin diplomatik ve stratejik manevra alanını genişlettiği görüşünde birleşiyor.

Yazıda, “Yunanistan, hem Orta Doğu'da arabulucu kalmak hem de İsrail'le olan yakın ilişkilerini sürdürmek arasında zorlu bir denge arıyor” denildi.

"ZAYIFLAYAN İRAN, TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRİYOR" ENDİŞESİ

Gazetede yer alan çarpıcı ifadelerden biri ise Atina'daki asıl korkuyu gözler önüne serdi:

"Yunanistan’ı en çok endişelendiren şey, zayıflamış bir İran’ın Türkiye’yi güçlendirecek olması."

Yunan diplomatlar, İran’ın bölgesel etkisini kaybetmesi durumunda Türkiye’nin Orta Doğu’daki nüfuzunun artacağına ve bunun Atina açısından stratejik tehdit oluşturduğuna inanıyor.

ARAP DÜNYASI TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Haberde, pek çok Arap ülkesinin İran’ın zayıflamasını arzu etmesiyle birlikte Türkiye’nin bölgedeki etkisinin arttığına da dikkat çekildi. Bu durumun Yunanistan’ı daha da baskı altına aldığı ifade edildi.

Ankara'nın Gazze’deki insani kriz ve İsrail-İran hattındaki çatışmalar karşısında izlediği çok yönlü diplomasi, yalnızca bölgesel değil, küresel düzeyde de etkisini artırmış durumda. Türkiye’nin Ortadoğu’da oyun kurucu pozisyona yükselmesi, Yunan basınında "stratejik kabus senaryosu" olarak yorumlanmaya devam ediyor.