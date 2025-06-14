Bayraktar kıskandırdı! Yunanistan’dan itiraf gibi adım: “TB3 benzeri SİHA arıyoruz”

Türkiye’nin Baykar üretimi SİHA’ları dünya sahnesinde konuşulurken, Yunanistan’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Atina, doğrudan Bayraktar Akıncı ve TB3’e benzer bir silahlı insansız hava aracı geliştirmek için resmi ihale açtı. Savunma İnovasyon Merkezi (HCDI), Türkiye'nin başarılarını örnek aldıklarını açıkça belirtti.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Savunma İnovasyon Merkezi (HCDI) tarafından açılan ihalede, Türkiye’nin sahada etkinliğiyle dikkat çeken Bayraktar Akıncı TİHA ve TB3 modeli doğrudan örnek gösterildi.

Belgelerde, söz konusu sistemlerin teknik yetenekleri referans alınarak benzer bir platformun geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

"BAYKAR'A BENZER BİR SİSTEM İSTİYORUZ"

Atina, kendi kamu belgelerinde dahi Türkiye’nin geliştirdiği insansız hava sistemlerini hedef referans olarak konumladı. Yetkililer, "Akıncı, Bayraktar TB3 gibi yerli üretim bir insansız hava aracı sistemine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SİHA'DA ÖNDE, YUNANİSTAN YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR

Baykar’ın TB2, TB3, Akıncı ve Kızılelma gibi insansız platformlarıyla kazandığı saha hakimiyeti, uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı. Libya’dan Karabağ’a, Suriye’den Ukrayna’ya kadar pek çok cephede oyun değiştiren Türk SİHA’ları, Yunanistan’ı da yarışa çekti.

AB DESTEĞİYLE YERLİ PROJE ARAYIŞI

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin yıl sonuna kadar açıklayacağı milyarlarca euroluk savunma fonundan faydalanarak bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor.

Ancak uzmanlar, Türkiye'nin 20 yıla yaklaşan insansız sistem deneyiminin kısa vadede yakalanmasının zor olduğu görüşünde.