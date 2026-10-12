Yunan donanmasında büyük kayıp! Orduya isyan ettiler: "Türkiye'ye karşı Ege planı tehlikede"

Yunanistan'ın Kotroni Deniz Kuvvetleri helikopter üssünde çıkan yangında kritik motor ve yedek parçaları kül oldu. Yangının üç farklı helikopter tipini etkileyebileceği iddia edilirken, Yunan basını hükümetin sessizliğine isyan etti.

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Yunanistan'da Deniz Kuvvetleri'nin ana helikopter üslerinden Kotroni'de çıkan yangının ardından askeri kayıplara ilişkin iddialar büyüyor.

Yunanistan merkezli savunma haber sitesi Militaire.gr, üssün depolarında çıkan yangında donanmaya ait helikopterlerin bakımında kullanılan pahalı motor ve yedek parçaların imha olduğunu yazdı.

Zarar gören malzemeler arasında yeni MH-60R Romeo helikopterlerine ait yüksek maliyetli parçalar ile üretimi sona erdiği için temin edilmesi güç olan AB 212 helikopterlerine ait yedek parçalar bulunuyor.

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YUNAN BASINI İSYAN ETTİ: "KAYIPLAR ÇOK BÜYÜK"

Militaire.gr, yangının ardından Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın (GEEN) kamuoyuna açıklama yapmamasına tepki gösterdi.

Yunan savunma sitesi, "Önceki günden bu yana Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu çok ciddi mesele hakkında bir açıklama bekliyorduk. Kaybedilen malzemelerin maliyeti çok ama çok büyük" ifadelerini kullandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yangın yerine komutanın Venedik ziyaretine ilişkin açıklama yayımlamasını da eleştiren site, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan açıklama geldi ancak bu açıklama Kotroni'deki felaketle ilgili değil, GEEN Komutanı'nın yurt dışına, daha doğrusu Venedik'e yaptığı seyahatle ilgiliydi" dedi.

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ÜÇ HELİKOPTER TİPİNDE YEDEK PARÇA KRİZİ İDDİASI

Yangının Yunan donanmasındaki MH-60R Romeo, Agusta Bell AB 212 ve Sikorsky S-70 Aegean Hawk helikopterlerinin bakım ve yedek parça tedarikini etkileyebileceği iddia edildi.

Bazı parçaların yüksek maliyetli, bazılarının ise eski helikopter modellerine ait olması nedeniyle temin edilmesinin zor olduğu ileri sürüldü.

Kotroni üssünün Yunan Deniz Kuvvetleri helikopterlerinin ana merkezlerinden biri olması nedeniyle yedek parça kayıplarının, Ege ve Akdeniz'de görev yapan savaş gemilerindeki helikopter faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Yunan savunma basını, özellikle Türkiye ile askeri rekabetin yaşandığı Ege ve Doğu Akdeniz'deki operasyonlar açısından önem taşıyan helikopterlerin yedek parça sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceği endişesini gündeme taşıdı.

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YUNAN BASININDAN "OMERTA" TEPKİSİ

Yunan savunma sitesi Militaire Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yangın karşısındaki sessizliğe de dikkat çekti:

"Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan omerta! Kotroni'deki helikopter üssünün depolarını yok eden yangın hakkında tek kelime etmediler"

Yunan askeri makamlarının yangına ilişkin sessiz kalınması yönünde özel bir talimat verdiği de iddia edildi.

İtalyanca kökenli omerta ifadesi, "sessizlik yemini" anlamında kullanılıyor.

"BU KADAR KRİTİK BİR ASKERİ TESİSTE NASIL MÜMKÜN?"

Militaire.gr, yangının ardından askeri yetkililere bir dizi soru yöneltti.

Yunan savunma sitesi, "İmha olan yedek parçaların ve malzemelerin maliyeti nedir?" diye sorarken, "Bu kadar kritik bir askeri tesiste, depolardaki bir yangının bu kadar hızlı kontrolden çıkması nasıl mümkündür?" ifadelerini kullandı.

Haberde yangın güvenliği önlemlerinin yeterliliği, gerekli personelin bulunup bulunmadığı ve yeni Romeo helikopterlerinin yer aldığı hangarların tehlikeye girip girmediği de sorgulandı.

"DENİZ KUVVETLERİ'NİN HELİKOPTERLERİNİ DE KAYBEDECEĞİZ"

Yunan basını "Deniz Kuvvetleri'nin helikopterlerini de kaybedeceğimiz anlaşılıyor" sözleriyle donanmanın gelecekte karşılaşabileceği bakım sorunlarına işaret etti.

2023 yılında Daniel Fırtınası sırasında Stefanovikio askeri üssünde meydana gelen sel felaketini hatırlatarak "Daniel fırtınasının sularında kaç tane Apache helikopterinin kaybolduğuna dair hala bir cevap vermiş değiller" ifadeleri kullanıldı.

Yangının yol açtığı toplam maddi zarar, kullanılamaz hale gelen parçaların kesin sayısı ve helikopter filosunun operasyonel kapasitesine etkisi henüz resmi olarak açıklanmadı.

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