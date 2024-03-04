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Yunan gazetesinden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin 4 hamlesi, bölgedeki varlığını belirginleşiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden Etnos, "Türkiye'nin son dönemdeki 4 jeopolitik hamlesi" başlıklı bir haber yayınladı. Yazıda KAAN'ın uçuşuna, KKTC'de kurulacak İHA-SİHA üssüne ve Türkiye'nin Afrika'da Somali ve Cibuti ile attığı imzalara yer verildi.

Yunan gazetesi Etnos'ta yer alan "Türkiye’nin dört jeopolitik hamlesi" başlıklı haber analizinde; "Türkiye son dönem yaptığı stratejik atılımlarla, bölgesel oyun planlarını değiştiriyor" ifadeleri yer aldı.

"TÜRK DAMGASI BELİRGİNLEŞİYOR"

Haberde ayrıca "Mısır'la atılan adımlar, Somali ve Cibuti ile yapılan anlaşma, KAAN'ın gösterimi ve ikinci uçak gemisinin duyurulması Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Afrika'da önünü açtığını gösteriyor. Dört kritik stratejiyle bölgede Türk damgası belirginleşiyor" denildi.

KKTC'DEKİ İHA-SİHA ÜSSÜ

İlk hamle olarak Türkiye’nin KKTC Geçitkale'de kuracağı İHA-SİHA üssü sayıldı. Üs sayesinde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi, Libya, Mısır hattını havadan kontrol edebileceği vurgulandı. 

KAAN'IN UÇUŞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması ise haberde ikinci jeopolitik hamle olarak yer aldı. KAAN'ın kalkış ve inişi için yeni bir milli uçak gemisi hazırlığı olduğuna dikkat çekildi.

AFRİKA'DAKİ İMZALARI İŞARET ETTİLER

Yunan gazete, Türkiye'nin Afrika'daki açılımını da işaret etti. Somali ve Cibuti ile imzalanan iş birliği anlaşmaları ise üçüncü ve dördüncü jeopolitik hamleler olarak değerlendirildi. "Fransa’nın son dönemdeki bölgesel başarısızlığının meydana getirdiği boşluğu Türkiye’nin doldurduğuna" dikkat çekildi. "Haritaya baktığımızda, Türk donanmasının Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Basra Körfezi'nde sağlam bir varlık kazanmaya başladığı net olarak görülüyor" yorumu yapıldı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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