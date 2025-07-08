Yunan Meclisi’nde zehirli mektup! Rusya gönderdi iddiası ortalığı karıştırdı

Atina’daki Parlamento’da şüpheli beyaz tozlu mektup paniği! Rusya’dan gönderildiği öne sürülen zarf yüzünden Meclis binası alarma geçti, ekipler şarbon ihtimaline karşı geniş çaplı operasyon başlattı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Parlamento binası, Salı sabahı gelen postalar arasında şüpheli bir zarf tespit edilmesiyle alarma geçti.

OLAY YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İtfaiye kaynaklarına göre toplam 12 personel ve EMAK (Özel Afet Müdahale Birimi) ekipleri zarfı incelemek için dört araçla bölgeye sevk edildi. Operasyon sırasında Parlamento çevresi kordon altına alındı ve halkın güvenliği için önlemler artırıldı.

İlgili Haber Türkiye’den Yunanistan’a gözdağı! 300 metrelik uçak gemisiyle Akdeniz’i sallayacak, Dünya medyası mercek altına aldı

BAŞBAKAN MİÇOTAKİS'E GÖNDERİLEN ZARFLARIN ARASINDA BULUNDU

Yerel kaynaklar, şüpheli zarfın Başbakan Kiryakos Miçotakis'e gönderilen mektupların arasında yer aldığını aktardı.

Proto Thema'nın haberine göre, zarfın Rusya'dan gönderildiğine dair iddialar ortaya atıldı. Kathimerini gazetesi de zarfın Rusya kaynaklı olduğunu aktardı.

BEYAZ TOZ ŞÜPHESİ!

Zarf üzerinde yapılan ilk incelemelerde beyaz bir toz bulunduğu bildirildi. Güvenlik kaynakları, bu maddenin ne olduğunun henüz belirlenemediğini ancak şarbon olabileceği yönünde iddiaların gündeme geldiğini ifade etti.

Polis ve itfaiye ekipleri, zarfı güvenli şekilde alarak detaylı inceleme için Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu'na (EODY) göndermeyi planlıyor. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Yunan yetkililer, şüpheli zarf olayının kriminal bir saldırı mı yoksa tedbir amaçlı bir tehdit mi olduğuna ilişkin yorum yapmadı. Ancak artan güvenlik endişeleri nedeniyle Parlamento çevresinde önlemler sıkılaştırıldı.

PARLAMENTO ÖNÜNDE OPERASYON

Atina merkezindeki Parlamento binasının ana girişine yakın noktada bulunan zarf, ülkede hassas bir dönemde yeni bir alarm dalgası oluşturdu. Bölgeye sevk edilen ekipler zarfı inceleyip toplamak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

RESMİ SONUÇ BEKLENİYOR

Yunanistan polisi ve itfaiyesi, zarftan alınan örneklerin laboratuvar testlerine gönderileceğini ve sonuçların açıklanacağını bildirdi. Henüz zarfın içeriği ya da kaynağı hakkında kesin bir bilgi paylaşılmadı.