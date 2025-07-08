Türkiye’den Yunanistan’a gözdağı! 300 metrelik uçak gemisiyle Akdeniz’i sallayacak, Dünya medyası mercek altına aldı

Türkiye’nin İspanya ile ortak geliştireceği 300 metrelik dev uçak gemisi projesi dünya basınını salladı! Ankara’nın Akdeniz’deki dengeleri değiştirecek bu dev hamlesi Yunanistan’da büyük endişe konusu oldu. Uluslararası medya, Türkiye’nin bölgesel güç projeksiyonunu ve yeni platformun Akdeniz’de “oyun değiştirici” rolünü öne çıkardı.

Dünya medyası Türkiye'nin İspanya ile ortaklaşa inşa etmeyi planladığı 300 metrelik uçak gemisi projesini mercek altına aldı. Türk savunma yetkilileri, İspanyol gemi üreticisi Navantia ile yürütülen bu dev projeyi doğrularken, uluslararası basın Ankara'nın Akdeniz ve Karadeniz'de güç dengesini değiştirecek adımını dikkatle izliyor.

Infodefensa'nın haberinde Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı Haluk Görgün'ün Daily Sabah gazetesine yaptığı açıklamalar öne çıktı. Görgün, uçak gemisinin ilk tasarımının 285 metre planlandığını ancak yeni tasarımla 300 metreye çıkarıldığını belirtti. "Geminin boyunu 300 metreye çıkarıyoruz" dedi.

AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKACAK

Yeni uçak gemisinin boyutları Fransa'nın 42.000 tonluk ve 261 metrelik Charles de Gaulle gemisini açık ara geride bırakacak. İngiliz Donanması'nın yaklaşık 65.000 tonluk ve 280 metrelik Queen Elizabeth sınıfı gemilerden de daha uzun olması planlanıyor.

Projeyle birlikte Türkiye, uçak gemisi kapasitesini ABD Donanması'nın nükleer uçak gemilerine yakın bir seviyeye taşımayı hedefliyor. ABD'nin en büyük gemisi USS Gerald R. Ford 337 metre uzunluğunda ve 75.000 ton deplasmana sahip.

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YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİİNE BÜYÜK KATKI

"Yeni nesil uçak gemisi", Türkiye’nin bugüne kadar yerli olarak geliştireceği en büyük deniz platformu olacak. İstanbul’daki tersanelerde inşa edilmesi planlanan gemi, yerli savunma sanayiine önemli bir teknoloji transferi sağlayacak.

3 Temmuz 2025'te Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projeyi resmen duyurmasıyla Türkiye'nin denizcilik hedefleri yeni bir aşamaya geçti. Sabah gazetesinin haberine göre bu gelişme TCG Anadolu programının üzerine inşa edilen bir adım olarak gösteriliyor.

İSPANYA İLE YENİDEN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Navantia ile gerçekleştirilecek iş birliği, TCG Anadolu projesindeki ortaklığın devamı niteliğinde. Armyrecognition'ın haberinde, iki ülkenin 300 metrelik bir uçak gemisi sınıfı için ön fizibilite çalışmalarını hızlandırdığına yer verildi.

Haluk Görgün, "İspanyol mühendislik bilgisinden yeniden yararlanacağız" ifadesini kullandı ve modern deniz savaşlarının gerekliliklerine uygun bir tasarım üzerinde çalışıldığını belirtti.

DÜNYA BASINI TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNİ YAKINDAN İZLİYOR

"Army Recognition" ve "Militarni" gibi savunma odaklı uluslararası yayınlar Türkiye'nin İspanya ile yürüttüğü uçak gemisi planını manşetlerine taşıdı.

"Türk ve İspanyol firmaları iş birliğiyle 300 metrelik uçak gemisi sınıfı için ön fizibilite çalışması başlattı" başlıkları dünya medyasında geniş yer buldu. Türkiye’nin bölgesel denizcilik düzenini değiştirme hedefi dikkat çekti.

AKDENİZ VE KARADENİZ'DE TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ KATLAYACAK

Yeni uçak gemisi, Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’deki stratejik pozisyonunu güçlendirecek. İhtilaflı sularda caydırıcılığı artırarak enerji yollarının güvenliğini sağlama hedefini ortaya koyacak.

Projeyle birlikte Türkiye, kıyı savunmasına dayalı deniz doktrinini aşarak sürekli güç projeksiyonuna dayalı yeni bir döneme geçmeyi amaçlıyor.

HAVA GÜCÜNÜ DENİZE TAŞIYACAK

Yeni platform, sabit kanatlı uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve komuta kontrol sistemleri için yüzer bir üs olarak tasarlanıyor. Bu sayede Türkiye’nin denizden hava operasyon kapasitesi önemli ölçüde artacak.