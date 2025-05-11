Bayraktar TB3 İnsansız Savaş Uçakları tatbikata hazır! TCG Anadolu gemisine konuşlanacak

Bayraktar TB3 İnsansız Savaş Uçakları, DENİZKURDU-II/2025 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu gemisine konuşlanarak kara hedeflerine MAM-L mühimmatıyla salvosal saldırılar gerçekleştirecek. Tatbikat, 14 Mayıs 2025’te Seçkin Gözlemciler Günü etkinliği çerçevesinde sergilenecek.

Bayraktar TB3 İnsansız Savaş Uçakları (İSUA), Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen DENİZKURDU-II/2025 (DENİZKURDU-II 2025) deniz tatbikatı kapsamında kara hedeflerine MAM-L mühimmatları ile salvosal saldırılar düzenleyecek.

TCG ANADOLU'YA BAŞARIYLA KONUŞLANDI

Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, iki Bayraktar TB3 İSUA, tatbikat için hazırlık uçuşlarına başarıyla devam ediyor. PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralarına sahip insansız hava araçları, 9 Mayıs'ta Keşan'dan kalkarak TCG Anadolu amfibi hücum gemisine konuşlandı.

Konuşlanmanın ardından gemide mühimmat yükleme testleri yapıldı. İki İSUA, ardışık kalkışlar ve inişler gerçekleştirirken, bu süreçler aynı anda TCG Anadolu’daki Kara Kontrol İstasyonu (GCS) üzerinden kontrol edildi.

Açıklamada, "Tüm kalkışlar ve inişler, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli görev algoritmaları kullanılarak tamamen otonom olarak gerçekleştirildi" denildi.

DENİZKURDU-II/2025 KAPSAMINDA PLANLANAN SAVAŞ TATBİKATLARI

Tatbikat kapsamında, PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 İSUA'ları, her biri iki MAM-L mühimmatı kullanarak kara hedeflerine salvosal saldırılar düzenleyecek. Saldırılar sonrasında insansız hava araçları, TCG Anadolu'nun etrafında formasyon uçuşları yapacak ve tören geçişi gerçekleştirecek.

Bu görevler, 14 Mayıs 2025'te yapılacak olan Seçkin Gözlemciler Günü etkinliği çerçevesinde senaryo dahilinde gerçekleştirilecek.