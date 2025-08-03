Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit! "Avrupa desteğini keseriz!"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye yönelik açıklamalarında bu kez dozajı yükseltti. Avrupa merkezli protothema.gr’ye konuşan Miçotakis, Türkiye'nin Ege’deki hak iddialarından vazgeçmemesi durumunda Avrupa Birliği kaynaklarına erişiminin engellenebileceğini ifade etti.

Miçotakis, Türkiye’nin "Casus Belli" yani savaş nedeni doktrinini sürdürmesi halinde, Avrupa’nın finansal desteğini kesmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye Casus Belli’yi masadan kaldırmazsa ve Ege’deki gri bölge iddialarından vazgeçmezse, Avrupa kredilerine erişemeyecek" dedi.

Miçotakis, Ankara’nın 1995’te aldığı ve Yunanistan’ın Ege’de kara sularını genişletmesi durumunda “savaş nedeni” sayılacağını ilan eden kararı hedef alarak, bu tehdidin kaldırılmasını şart koştu.

Başbakan ayrıca, Türkiye’ye karşı diplomatik baskının süreceğini açıkça ifade etti.

"HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ BİZDE" İDDİASI: TÜRKİYE İLE KIYASLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Miçotakis’in röportajdaki bir diğer çarpıcı başlığı ise savunma alanında Türkiye ile yapılan kıyaslamaydı. Yunanistan’ın hava gücünü ön plana çıkaran Başbakan, Türkiye karşısında askeri alanda üstünlüğü ele geçirdiklerini savundu.

"Türkiye ile yapılan anlaşmalar sayesinde hava dengesinde üstünlüğü ele geçirdik. Bir yıl içinde son teknolojiyle donatılmış üç adet yeni fırkateynimiz olacak" ifadelerini kullanan Miçotakis, Yunanistan’ın savunma yatırımlarını "stratejik avantaj" olarak tanımladı.

TÜRKİYE'DEN NET MESAJ: AVRUPA GÜVENLİĞİNDE DIŞLAMA OLMAZ

Türk Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, Yunanistan’ın Türkiye’yi dışlamaya yönelik tutumunu eleştirerek, “Avrupa güvenliği Türkiye’siz düşünülemez. Bu tür yaklaşımlar hem iyi niyetli değildir hem de başarısızlığa mahkumdur” dedi. Kaynak ayrıca, ikili meselelerin çok taraflı platformlara taşınmasının yapıcı bir çözüm üretmeyeceğini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN AB SAVUNMASINDAKİ ROLÜ ARTIYOR

Türkiye’nin, AB’nin 150 milyar avroluk yeni savunma fonu SAFE başta olmak üzere Avrupa projelerine katkısı, özellikle Bayraktar SİHA’ları ve savunma sanayisindeki seri üretim kabiliyetiyle öne çıkıyor. Ankara, NATO’nun ikinci büyük ordusu olarak, Avrupa savunma mimarisinde kilit rol üstlenmeye hazırlanıyor.

"TÜRKLERE HER ZAMAN SİLAH VERDİLER"

Avrupa'nın Türkiye politikasına yönelik eleştirilerde bulunan Miçotakis, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ın Ankara’ya silah satışını hedef aldı. Miçotakis, "Türklere her zaman silah verdiler" diyerek Batı'nın Türkiye’ye yönelik savunma sanayii desteğini eleştirdi.

"MESELE TÜRKİYE'NİN NE YAPTIĞI DEĞİL, BİZİM NE YAPTIĞIMIZ"

Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile ilişkilerde Avrupa Birliği'nin daha etkin bir politika izlemesi gerektiğini savundu. AB içindeki pozisyonlarının Türkiye’yi sınırlamak açısından stratejik rol oynadığını kaydeden Miçotakis, "Mesele komşularımızın ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız" ifadesini kullandı.

İÇ SİYASETE DAİR ELEŞTİRİ: HERKESİN HIRSIZ OLDUĞU MANTIĞI TEHLİKELİ

Röportajın iç siyasetle ilgili bölümünde Miçotakis, Yunan halkının siyasal kültürüne ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beni en çok üzen şey, herkesin hırsız olduğu mantığı. Bu eşitlikçilik çok tehlikeli. ‘Eskiler hırsızdı, yeniler umut’ anlayışıyla ülke zarla oynandı."

1995 TBMM BİLDİRİSİ NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Haziran 1995’te oybirliğiyle kabul ettiği bildiride, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde kara sularını 12 deniz miline çıkarması halinde bunun Türkiye’nin hayati çıkarlarını tehdit edeceği ve böyle bir durumda hükümete her türlü önlem, gerekirse askeri tedbir alma yetkisi verildiği ilan edilmişti.

Yunanistan’ın, 1995’te Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayanarak Ege kara sularını genişletme yetkisini kendi hükümetine vermesi üzerine Türkiye sert tepki göstermişti. TBMM’nin Haziran 1995’te kabul ettiği bildiride, Türkiye’nin Ege’deki hayati çıkarlarını korumak adına gerekirse askeri önlemler alınabileceği vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ: 12 MİL HAMLESİ KABUL EDİLEMEZ

Bildiride, "Bir yarımada olan Türkiye'nin, dünya denizlerine ve okyanuslarına Yunan kara sularından geçerek ulaşmasına yol açacak böyle bir durumu kabul etmesi asla düşünülemez" denildi. Türkiye’nin, Ege Denizi’nde %7’lik bir kara suyu egemenliğine sahip olduğu belirtilirken, Yunanistan’ın bunu %72’ye çıkarmaya yönelik hamlesi bölgesel dengeyi tehdit eden bir adım olarak tanımlandı.

LOZAN'DAN BUGÜNE EGE'DE EGEMENLİK DENGESİ

Açıklamada, 1964'te 6 deniz miline çıkarılan Türk kara sularının ise Ege'nin yaklaşık yüzde 7'sine karşılık geldiği belirtilerek Ege'nin yarısının halen açık deniz alanı statüsünde olduğu vurgulandı.

TBMM bildirisi şu ifadelerle sonuçlanmıştı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yunanistan Hükümeti'nin Lozan'la kurulmuş dengeyi bozacak biçimde Ege'deki kara sularını 6 milin ötesine çıkarma kararı almayacağını ümit etmekle birlikte, böyle bir ihtimal durumunda, ülkemizin hayati menfaatlerini muhafaza ve müdafaa için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, askeri bakımdan gerekli görülecek olanlar da dahil olmak üzere, tüm yetkilerin verilmesine karar vermiştir."

EGE'DEKİ KRİZ BAŞLIKLARI: KARA SULARI, FIR HATTI, HAVA SAHASI

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi’nde çözüm bekleyen pek çok başlık bulunuyor. Bunlar arasında kara sularının genişliği, Doğu Ege adalarının silahsızlandırılması, adacıkların yasal statüsü ve Yunanistan’ın ulusal hava sahasını 10 deniz mili olarak ilan etmesi gibi tartışmalı konular öne çıkıyor.