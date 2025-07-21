Yunanistan dur durak bilmiyor! Dışişleri Bakanlığı 'tanımıyoruz' dedi

Yunanistan, Ege ve İyon denizlerinde iki yeni deniz parkı ilan ederek bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan’ın bu tür tek taraflı adımlarla barışçıl çözüm yollarını zora soktuğu ve uluslararası hukuku hiçe saydığı vurgulandı.

Yunanistan'ın Ege ve İyon denizlerinde ilan ettiği iki yeni deniz parkına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu girişimin uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu bildirdi.

ANKARA'DAN ATİNA'YA 'TEK TARAFLI TASARRUF' UYARISI

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in 21 Temmuz'da duyurduğu iki yeni deniz parkı kararına ilişkin açıklama yapan Türk Dışişleri Bakanlığı, daha önce yapılan bir uyarıyı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan tarafından, biri Ege Denizi’nde diğeri İyon Denizi’nde olmak üzere iki Deniz Parkı 21 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilmiştir. Yunanistan’ın bu girişimi geçtiğimiz yıl duyurmasının hemen ardından Bakanlığımızca 9 Nisan 2024 tarihinde yayımlanan açıklamada, Ege Denizi’nde ilan edilecek Deniz Parkları'nın iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağı yinelenmişti. Söz konusu açıklamamızda kayıtlı hususlar bugün de geçerliliğini korumaktadır."

"İŞ BİRLİĞİNE HER ZAMAN HAZIRIZ"

Bakanlık açıklamasında ayrıca çevre koruma gibi evrensel değerlerin, Ege sorunları ve egemenliği tartışmalı ada, adacık ve kayalıkların statüsü bağlamında "istismar edilmemesi" gerektiği vurgulandı:

"Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir. Uluslararası deniz hukuku, söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil iş birliğini teşvik etmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin Ege Denizi’nde bir kıyıdaş olarak Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatmak isteriz."

"ÇEVRE KORUMA GİRİŞİMLERİ AÇIKLANACAK"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin de önümüzdeki günlerde çevre korumaya yönelik deniz projelerini açıklayacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu vesileyle, çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin, birbiriyle bağlantılı Ege sorunları ve egemenliği uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususlar bağlamında istismar edilme gayretlerinin dün olduğu gibi bugün de bir sonuç vermeyeceğini yineleriz."

'ATİNA BİLDİRGESİ' HATIRLATILDI

Açıklamanın sonunda, Türkiye’nin Yunanistan’la ilişkilerde diplomatik diyaloğu öncelediği vurgulandı:

"Türkiye’nin, Yunanistan'la ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini bu vesileyle belirtmek isteriz."