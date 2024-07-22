Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: F-35'lerle bir gece Ankara'ya gelebiliriz

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın ardından şimdi de Sağlık Bakanı Georgiadis, haddini aşan sözlerle gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini hedef alan Georgiadis, Dedeağaç'ı ABD'ye pazarlayarak F-35 alan ülkesinin F-35'leri ile Türkiye'ye küstah tehditler savurdu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın ardından Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis da Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu.

Yunan Sağlık Bakanı Georgiadis, katıldığı canlı yayında Türkiye'yi hedef aldı. Open kanalında konuşan Yunan Georgiadis, küstah tehditler savurdu.

HEM KÜSTAH HEM DE UTANMAZ

Dedeağaç'ı ABD'ye peşkeş çekerek F-35 almak için sıraya giren Yunanistan'ın Sağlık Bakanı Georgiadis haddini aşarak Türkiye'yi tehdit etti.

Georgiadis yaptığı konuşmada, "Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor. Asıl biz F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz. " ifadelerini kullandı.

Bununla da yeterli kalmayan Georgiadis, "Yapacağız demiyorum, yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan’ın söyledikleri beni güldürüyor. Nasıl, gelecekmiş Yunanistan’a? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye, havacılıkta tam bir sıfır." sözleriyle gündem oldu.

FURYAYI DENDİAS BAŞLATTI

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs'ta düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Barış Harekatı'nı ve Türk askerinin bölgedeki varlığını hedef almıştı.

Dendias, "Bugün, Kıbrıs'ta, pusuda bekleyen işgalciye kapıyı açan etnik soykırımcı cunta darbesinin gerçekleştiği 15 Temmuz 1974 tarihinin üzerinden 50 yıl geçti." dedi.

Skandal söylemlerine devam eden Yunan Bakan, "Kıbrıslı ve Yunanlı demokrasi savaşçılarına ve 1974'te istilaya karşı verilen eşitsiz mücadeleye en derin saygılarımı ve vatansever şükranlarımı sunuyorum. Onlar, kardeş katili suç darbesinin ağırlığı altında çok daha üstün askeri güçlerle karşı karşıya kaldılar. Onları saygıyla anıyor ve zaman içindeki katkılarını onurlandırıyoruz. Ve tabii ki Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve Türk işgal ordusunun yarım asırdır Kıbrıs'taki yasadışı varlığını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın açıklamalarına Türkiye'den peş peşe sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kıbrıs ziyaretinde Dendias'ın bu açıklamasına değindi.

"Adanın güneyinde maalesef kendilerini Kıbrıs adasının tek hakimi olarak gören şımarık bir zihniyet var." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rum lider, EOKA teröristlerini anma törenlerine katılıyor. Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimiz güneye geçtiğinde saldırıya uğruyor, güneydeki camiler kundaklanıyor. İşte geçenlerde maalesef, Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis’le bir araya geldik ve kendilerine, ‘Ayın 20’sinde biz Kuzey Kıbrıs’tayız, duydum ki sen de güneydesin, her halde bize sataşma yapmazsın…’ Böyle bir şey düşünmediğini söyledi." diyerek tepki gösterdi.