Yunanistan ile İsrail'in yaklaşık 1 milyar avroluk askeri işbirliği ve silah sistemleri için müzakere yürüttüğü öne sürüldü. Görüşmelerde elektronik harp ve uzun menzilli füzeler gündeme gelirken, Kathimerini'nin haberinde Türkiye'nin bu alandaki ilerlemesine de dikkat çekildi.

Özetle Kaydet a- | +A

Yunanistan ile İsrail arasında yeni bir askeri işbirliği ve silah anlaşması için müzakere yürütüldüğü iddia edildi. Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, iki ülkenin yaklaşık 1 milyar avro değerindeki askeri sistemler ve işbirliği konularında pazarlık sürecinde olduğunu yazdı.

Habere göre müzakerelerin gündeminde Yunanistan'ın Kalamata kentindeki uluslararası uçuş eğitim merkezinin kapasitesinin artırılması, elektronik harp sistemleri ve uzun menzilli hassas füzeler bulunuyor.

UÇUŞ EĞİTİM MERKEZİNDE YATIRIM ANLAŞMAZLIĞI

Kalamata'daki uçuş eğitim merkezi, 2021 yılından itibaren 20 yıllığına İsrailli Elbit firmasının kullanımına açılmıştı. Yunanistan Hava Kuvvetleri ile Elbit tarafından ortak kullanılan merkezde, T-6 ve M-346 tipi eğitim uçaklarının pilotlarına verilen eğitimlerin kapasitesinde sınıra ulaşıldığı belirtildi.

Haberde, merkezde her yıl yaklaşık 7 bin saat T-6, 3 bin 500 saat ise M-346 uçuş eğitimi gerçekleştirildiği aktarıldı. Eğitim kapasitesinin artırılması için uçak ve eğitmen sayısının yükseltilmesi, ayrıca yeni yatırımlar yapılması gerektiği ifade edildi.

Bu konuda Atina ile İsrail arasında görüş ayrılıkları yaşandığı ileri sürülen haberde, Yunanistan'ın uluslararası uçuş eğitim merkezi için bugüne kadar 1,5 milyar avro harcadığı, ancak 70 milyon avronun üzerinde yeni yatırım yapmak istemediği savunuldu.

'ELEKTRONİK HARP'TE TÜRKİYE DETAYI

İki ülke arasındaki görüşmelerin önemli başlıklarından birinin de elektronik harp sistemleri olduğu belirtildi.

Yunanistan'ın bu alandaki kapasitesini geliştirmek istediğine dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin elektronik harp konusunda önemli ilerlemeler kaydettiği değerlendirmesine yer verildi.

Kathimerini, Atina'nın İsrail'in elektronik harp uygulamaları ve karşı tedbirlerine erişim sağlayarak kendi tehdit ortamına uygun sistemler geliştirmeyi hedeflediğini yazdı. Bu yaklaşımın Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı" olarak adlandırdığı savunma anlayışının bir parçası olduğu aktarıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala