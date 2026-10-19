Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askerî gücü Rum basınında yeni bir tartışma başlattı. Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Simerini gazetesi, Türk donanmasının İsrail karşısındaki sayısal üstünlüğüne işaret ederek uzun süreli operasyonlarda Ankara'nın avantajlı olduğunu yazdı.

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Türkiye'nin KKTC'deki askeri varlığı, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı korkutmaya devam ediyor. Türk donanmasının bölgedeki faaliyetlerini mercek altına alan Simerini gazetesi, Ankara'nın İsrail karşısındaki sayısal üstünlüğünü kabul ederek muhtemel bir deniz çatışmasında Türkiye'nin avantajlı konumda olduğunu açıkladı.

Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Simerini gazetesinde Dr. Yiannos Charalambides imzasıyla kaleme alınan analizde, Türk Deniz Kuvvetlerinin bölgedeki kapasitesi İsrail'in deniz gücüyle karşılaştırıldı.

Yunanistan ve Rum kesimini Türk donanması korkusu sardı! Uzun süreli operasyonlarda üstünler

RUM BASININDAN İSRAİL'E TÜRKİYE UYARISI

Simerini, Türkiye'nin İsrail karşısında daha fazla deniz platformuna ve uzun süreli operasyonlarda daha yüksek dayanıklılığa sahip olduğunu yazdı.

Analizde, "Türkiye'nin İsrail'e kıyasla uzun süreli operasyonlarda daha fazla platform ve dayanıklılık avantajına sahip olduğu, ancak İsrail'in kalite üstünlüğünü koruduğu" değerlendirmesine yer verildi.

Rum gazetesi, Türkiye'nin kendi üslerine yakın bölgelerde sürekli askeri varlık gösterebilmesinin denizlerdeki güç dengelerini etkilediğini de kabul etti.

"TÜRKİYE LEHİNE ÇALIŞAN BİR ASİMETRİ"

Simerini, "İsrail üslerinden uzakta sürekli askei varlık sürdürmek zorunda kalması Türkiye açısından büyük avantaj oluşturuyor." dedi.

Analizde, "Denizdeki düşük ve orta yoğunluklu çatışmalarda Türkiye'nin lehine çalışan bir asimetri" bulunduğu ifade edildi:

"Türkiye'nin denizlerdeki sayısal üstünlüğü ve bölgedeki konuşlanma imkanları, İsrail açısından hesaba katılması gereken unsurlar"

Yunanistan ve Rum kesimini Türk donanması korkusu sardı! Uzun süreli operasyonlarda üstünler

MAVİ VATAN VE TÜRK DENİZ DRONLARI DA HEDEFTE

Simerini, Türkiye'nin KKTC'deki deniz altyapısını genişlettiğini de iddia etti.

Uydu görüntülerine dayandırılan analizde, yeni tesislerin insansız deniz araçları, devriye ve özel görevler için kullanılabileceği öne sürüldü.

Gazete, Türkiye'nin Ege'den Kıbrıs'a uzanan insansız deniz sistemleri yatırımlarını Mavi Vatan stratejisiyle ilişkilendirdi.

Yunanistan ve Rum kesimini Türk donanması korkusu sardı! Uzun süreli operasyonlarda üstünler

RUM GAZETESİNDEN AB'YE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki askeri faaliyetlerinden korktuklarını ifade eden Simerini, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu.

Gazete, Ankara'nın KKTC'deki faaliyetlerinin AB ve Birleşmiş Milletler gündemine taşınmasını ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasının talep edilmesini istedi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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