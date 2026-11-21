Yunanistan'da Girit ile GKRY arasındaki elektrik kablosu projesi üzerinden başlayan Türkiye tartışması parlamentoya taşındı. Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Fransa'nın Ankara'ya gönderdiği diplomatik bildirimin izin talebi olmadığını savunurken, Fransız araştırma gemisinin Türk-Libya mutabakatı kapsamındaki deniz sahasında bulunduğunu ileri sürdü.

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Fransa'nın araştırma faaliyetleri öncesinde Ankara'yı bilgilendirmesi, Yunan Parlamentosu'nda hükümet ile muhalefeti karşı karşıya getirdi.

Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Parlamento kürsüsünde Türkiye'ye yönelik diplomatik girişimi savunurken Fransız araştırma gemisinin bulunduğu deniz sahasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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YUNAN BAKAN TÜRK-LİBYA MUTABAKATINI İŞARET ETTİ

Özgürlük Seyri Partisi milletvekili Aleksandros Kazamias'ın sorularını cevaplayan Yerapetritis, Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun Türk-Libya mutabakatı kapsamındaki deniz sahasında faaliyet yürüttüğünü ileri sürdü:

"Bugün konuştuğumuz şu anda Fransız gemisi hangi deniz bölgesinde bulunuyor biliyor musunuz? Yunan izni ve Yunan NAVTEX'i ile Türk-Libya sahası içerisinde. Bu yeterlidir."

Yunan Bakan, geminin söz konusu bölgede Yunanistan'ın izniyle bulunduğunu iddia ederek muhalefetin bölgede Türkiye lehine bir oldubitti oluşabileceği yönündeki eleştirilerini reddetti.

FRANSA'NIN TÜRKİYE'YE BİLDİRİMİ PARLAMENTO'DA TARTIŞILDI

Muhalefet milletvekili Aleksandros Kazamias, Fransa'nın Ankara'ya sözlü nota göndereceğinden Yunan hükümetinin önceden haberdar olup olmadığını sordu.

Yerapetritis ise Atina'nın Paris ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve Fransa'nın bilgilendirme yapma niyetini Yunan hükümetine ilettiğini söyledi.

Yunan Bakan, "Yunan hükümetinin tutumu netti yani doğrudan veya dolaylı hiçbir bilgilendirme bir izin talebine atıfta bulunmamalıydı ve Fransız tarafına göre gerçekleşen de budur." dedi.

Yerapetritis şöyle devam etti:

"Uluslararası hukuka göre bu iletişim olağan bir durumdur, öne sürülen hukuki argümanlara ek bir değer katmaz. Diplomatik bilgilendirme hiçbir şekilde izin teşkil edemez veya herhangi bir egemenlik hakkı bahşedemez. Proje, Yunanistan'dan alınan tek bir izinle ve Yunan Devleti tarafından yayımlanan tek bir NAVTEX ile sorunsuz ilerliyor. Hiçbir izin istenmedi, hiçbir emsal oluşturulmadı."

"ANKARA'NIN HAK İDDİALARINI DOLAYLI OLARAK TANIYOR"

Yerapetritis'in açıklamalarına tepki gösteren Özgürlük Seyri Partisi milletvekili Aleksandros Kazamias, Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği diplomatik bildirimin Ankara'nın deniz yetki alanlarına ilişkin tezleri açısından sonuç doğurabileceğini hatırlattı:

"Sadece Fransa'nın Türkiye'yi bilgilendirmiş olması bile Türkiye'nin Yunanistan'ın kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge bakımından egemenlik haklarına ait deniz alanlarında hak iddiaları bulunduğu anlamına dolaylı olarak gelir."

Fransa'nın Ankara'ya gönderdiği sözlü notanın kamuoyuna açıklanmasını isteyen Kazamias, bildirimin yalnızca bilgilendirme amacı taşıyıp taşımadığının ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

"GİZLİ DİPLOMASİ" SUÇLAMASI

Kazamias ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında New York'ta gizli bir görüşme yapılıp yapılmadığını da gündeme getirdi.

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