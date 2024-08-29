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Yunanistan'dan Türkiye'ye AB desteği

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yunanistan&#039;dan Türkiye&#039;ye AB desteği

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

5 yıl aradan sonra Türkiye'nin Bürüksel'de düzenlenen gayri resmi nitelikli AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmasının önemli olduğunu belirten Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ülkesinin Türkiye'nin AB yolunda ilerleyişinden yana olduklarını belirtti.

Yerapetritis, bir Türk Dışişleri Bakanı'nın 5 yıl aradan sonra bu toplantıya katılmasının kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Toplantının Türkiye-Avrupa ilişkilerini konuşmak için bir fırsat olacağını vurgulayan Yerapetritis, "Yunanistan temelde Türkiye'nin Avrupa ilerleyişinden yanadır." diye konuştu.

Yerapetritis, Birleşmiş Milletler (BM) inisiyatifi ile Kıbrıs meselesinin çözümü için müzakerelerin tekrar başlatılmasına yönelik çabaları son derece önemli bulduğunu ifade ederek, Brüksel'de bugün düzenlenen toplantı çerçevesinde Fidan ile bu konuları ikili görüşmede ele alacaklarını aktardı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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