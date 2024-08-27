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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile biraraya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile biraraya geldi

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davet ettiği Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Türkiye'ye geldi. Bakan Fidan ve mevkidaşı Bayramov, Ankara'da görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi.

Bakan Fidan, mevkidaşı Bayramov ile Ankara’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile biraraya geldi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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