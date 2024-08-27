Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile biraraya geldi
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davet ettiği Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Türkiye'ye geldi. Bakan Fidan ve mevkidaşı Bayramov, Ankara'da görüştü.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geldi.
Bakan Fidan, mevkidaşı Bayramov ile Ankara’da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı