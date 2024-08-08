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Herkes bu esrarengiz olayı konuşuyor...30 yıl önce sırra kadem basan adam aynı kıyafetlerle döndü

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Herkes bu esrarengiz olayı konuşuyor...30 yıl önce sırra kadem basan adam aynı kıyafetlerle döndü

Dünya Haberleri

Romanyalı Vasile Gorgos, hayvanlarını satmak için çıktığı evine 30 yıl sonra döndü. Ailesinin tanımadığı adam, 30 yıl önceki kıyafetleriyle dönerken hiçbir şey hatırlamaması ise olayın gizemini artırdı. 

Esrarengiz olayın adresi Romanya'da Vasile Gorgos 30 yıl önce hayvanlarını satmak için çıktığı evinden sırra kadem bastı. Adamdan yıllarca haber alınamadı. Gorgos 30 yıl sonra her şeyi unutmuş halde evine döndü. 

Eylül 2021'de Vasile, çiftliğinin kapısında bir anda belirdi.O geldikten sonra bir arabanın, köyden hızla uzaklaştığı görüldü ancak plakası alınamadı.

VASİLE EVDE Mİ TUTULDU?

Gizemi bir türlü çözülemeyen bu kaybolma vakasıyla ilgili şu an 95 yaşında olan çiftçinin hiçbir şey hatırlamaması işleri daha da zorlaştırıyor.

Zamanın içinde kaybolan adam... 30 yıl önce sırra kadem basan adam aynı kıyafetlerle döndü - 1. Resim

Öyle ki Vasile, kaybolduğu süre boyunca evde olduğunu iddia ediyor.

AİLESİ ADAMI TANIMADI

Oğlunu ve kızını tanımayan Vasile Gorgos, kendisine sorulan sorulara ise alakasız cevaplar veriyor.

Vasile’nin oğlu, "Onu anlamıyoruz. O ne söylediğini bilmiyor. Bize inek yetiştirip sattığı dönemden bahsediyor. Biz ona bir şey soruyoruz, o bize başka bir şey söylüyor. Kim bilir neredeydi, onu kim tutuyordu, belki de zorla çalıştırılıyordu... Kim bilir nasıl bir hayatı vardı?" dedi.

Zamanın içinde kaybolan adam... 30 yıl önce sırra kadem basan adam aynı kıyafetlerle döndü - 2. Resim

30 YIL ÖNCEKİ EŞYALARIYLA GERİ GELDİ

Öte yandan Vasile, kaybolduğu zamanki kıyafetlerinin aynısını giyiyordu.

Zamanın içinde kaybolan adam... 30 yıl önce sırra kadem basan adam aynı kıyafetlerle döndü - 3. Resim

The Sun'ın haberine göre Vasile'nin cebinde kaybolduğu güne ait bir tren bileti bile vardı.

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