Zelenskiy bir kez daha masayı işaret etti! Kiev'den Rusya'ya müzakere önerisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'in önümüzdeki hafta Rusya ile yeni tur barış görüşmeleri önerdiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müzakerelerin haziran ayı başında durmasının ardından yaptığı açıklamada, Kiev'in Moskova'ya gelecek hafta yeni bir barış görüşmeleri turu önerdiğini söyledi.

Moskova ile Kiev arasında İstanbul'da yapılan iki tur görüşmeden ateşkes yönünde bir ilerleme sağlanamadı, bunun yerine geniş çaplı esir takası ve şehit askerlerin cenazelerinin geri verilmesi konusunda anlaşmalar sağlandı.

Zelenskiy yaptığı konuşmada, "Güvenlik Konseyi Sekreteri Umerov da Rus tarafıyla bir sonraki toplantının gelecek hafta yapılmasını önerdiğini bildirdi" dedi. Ukrayna lideri "Müzakerelerin ivmesinin artırılması gerekiyor" diye ekledi.

"PUTİN İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Zelenskiy, Putin ile yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu yineledi. "Gerçekten barışı, kalıcı barışı sağlamak için liderlik düzeyinde bir görüşmeye ihtiyaç var" dedi.

Rusya, geçen ay yaptığı görüşmelerde Ukrayna'nın daha fazla toprak vermesi ve Batı'nın her türlü askeri desteğini reddetmesi gibi sert talepler sıralamıştı.

Kiev bunları kabul edilemez olarak nitelendirdi ve o dönemde Moskova taviz vermeye yanaşmıyorsa daha fazla müzakerenin anlamı olup olmadığını sorguladı.

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya barış anlaşması yapması için 50 gün süre vermesi, aksi takdirde yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını açıklamasının ardından Ukrayna ile görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu bu ayın başlarında açıklamıştı.

Trump ayrıca, giderek artan Rus hava saldırılarına maruz kalan Kiev'e NATO müttefiklerinin sponsorluğunda yeni askeri yardım sağlama sözü verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında cumartesi günü üç kişi daha hayatını kaybetti.