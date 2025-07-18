Kremlin'den sürpriz açıklama: Zelenskiy'den gelen mesajlar olumlu, Trump’ın tutumu diyaloğa engel değil!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin müzakere sürecinin daha fazla dinamizm gerektirdiği yönündeki sözlerinin “olumlu bir sinyal” olarak görüldüğünü söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna meselesine dair yaptığı son açıklamaların ise Moskova-Washington diyaloğunun sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin müzakere sürecine dair yaptığı son açıklamalar, Moskova’da “olumlu bir sinyal” olarak yorumlanmaya başlandı.

Zelenskiy, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için diplomasi yolunun daha fazla dinamizm ve kararlılık gerektirdiğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise bu açıklamaları olumlu karşıladıklarını belirterek, “Bu tür söylemler diyaloğun hâlâ mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.

Aynı zamanda Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna çıkışlarının da Rusya–ABD diyaloğunun sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.

"OLUMLU BİR SİNYAL"

Ukrayna'nın müzakere yolunun daha fazla dinamizme ihtiyaç duyduğu yönündeki ifadelerinin olumlu bir sinyal olarak görüldüğünü aktardı.

"PUTİN BU AKŞAM ULUSLARARASI BİR GÖRÜŞME YAPACAK"

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu akşam saatlerinde uluslararası bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

"NATO AÇIKLAMALARI DİKKATE ALINIYOR"

Peskov, NATO’ya mensup bir generalin Kaliningrad’ın muhtemel ele geçirilmesine ilişkin açıklamasına atıfta bulunarak, bu tür ifadelerin ABD ile sürdürülen diyalog çerçevesinde dikkate alındığını ifade etti.

Peskov, NATO’nun Rusya’ya karşı "düşmanca bir çatışma aracı" olarak konumlandığını söyledi.

BATI TESİSLERİ "MEŞRU HEDEF" OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Peskov ayrıca, Ukrayna’daki Batılı askeri tesislerin Rus Silahlı Kuvvetleri açısından "meşru hedef" olduğunu söyledi. Moskova’nın ülke güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini ifade etti.

RUSYA HAVA SAVUNMASI DÖRT İHA'YI İMHA ETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 11.00-12.00 arasında Ukrayna’ya ait dört insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. İHA’ların sırasıyla Belgorod, Tula, Kaluga ve Bryansk bölgelerinde düşürüldüğü açıklandı