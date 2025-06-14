Zelenskiy uyarmıştı! ABD, hava savunmasını İran gerilimi için çekti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'ya tahsis edilen hava savunma sistemlerinin bir kısmının İran’la artan gerilim nedeniyle Orta Doğu’ya yönlendirildiğini resmen doğruladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre’de verdiği ifadede, Washington’un Orta Doğu’daki üslerini korumak için Ukrayna’ya sağladığı hava savunma sistemlerinin bir kısmını geri çektiğini doğruladı.

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DRONE TEHDİDİNE KARŞI "ACİL ÖNLEM"

Hegseth, "Amerika ve Amerikalıları korumak önceliğimizdir" diyerek, bölgede İHA (drone) saldırılarına karşı sistem takviyesi yapıldığını belirtti. En dikkat çeken detaylardan biri, Ukrayna’ya tahsis edilen APKWS II lazer güdümlü roket sistemlerinin artık Orta Doğu’da kullanılması oldu.

ZELENSKİY: ABD YARDIM ÇEKERSE KAYIPLAR ARTAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kısa süre önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Orta Doğu’ya yönlendirdiği sistemler nedeniyle Kiev’in daha fazla kayıp vereceğini söyledi. Zelenskiy, “20.000 Shahed karşıtı füze”nin aktarılmasından söz etti. Bu açıklama, Ukrayna’daki savunma hattının zayıfladığına dair en üst düzey uyarı olarak kayda geçti.

PENTAGON, SAYI VERMEDİ AMA DOĞRULADI

Savunma yetkilileri, APKWS roketlerinin artık Orta Doğu’daki F-16 ve F-15E uçakları tarafından Husilere karşı kullanıldığını doğruladı. Roketlerin düşük maliyeti ve yüksek hassasiyeti nedeniyle tercih edildiği belirtilirken, Pentagon roketlerin kaç adet gönderildiği ya da stokta ne kadar kaldığına dair bilgi paylaşmadı.

ABD ASKERİ ÜSLERİNDE ALARM DURUMU

Hegseth’in ifadesiyle eş zamanlı olarak, Orta Doğu’daki bazı ABD üslerinde tahliye hazırlıkları ve alarm sistemlerinin devreye girdiği öğrenildi. CENTCOM yetkilileri, askeri personel ve ailelerinin güvenliğinin birinci öncelik olduğunu açıkladı.

DRONLARA KARŞI ABD'NİN UCUZ AMA ETKİLİ SİLAHI: APKWS

Başta Shahed-136 olmak üzere, intihar dronlarına karşı geliştirilen APKWS sistemleri, düşük irtifa ve düşük hızda uçan hedefleri vurma konusunda önemli başarı sağlıyor. Ancak sistemin hava-hava yetenekleri sınırlı, yani yüksek manevra kabiliyetine sahip hedeflere karşı etkisiz.