ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin görüştü! 50 dakikalık kritik zirve

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2025 19:06 - Güncelleme: 14 Haziran 2025 19:27 - Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde İsrail-İran çatışması ele alındı. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmenin 50 dakika sürdüğü ifade edildi. Putin, İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü. Kremlin'den 50 dakikalık görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Putin, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü "DURUM ENDİŞE VERİCİ" Trump, Putin'e Ortadoğu'daki durumun son derece endişe verici olduğunu söyledi. Putin, Trump'la yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile 22 Haziran'dan sonra müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu doğruladı. Ayrıntılar geliyor... İlgili Haber İran'a açık tehdit! Çok yakında hepsini vuracağız

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru