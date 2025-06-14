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ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin görüştü! 50 dakikalık kritik zirve

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin görüştü! 50 dakikalık kritik zirve
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde İsrail-İran çatışması ele alındı. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmenin 50 dakika sürdüğü ifade edildi. Putin, İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü. 

Kremlin'den 50 dakikalık görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Putin, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi. 

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin görüştü! 50 dakikalık kritik zirve - 1. Resim

"DURUM ENDİŞE VERİCİ"

Trump, Putin'e Ortadoğu'daki durumun son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Putin, Trump'la yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile 22 Haziran'dan sonra müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu doğruladı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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