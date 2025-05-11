Zelenskiy'den İstanbul zirvesi için şartlı onay: Önce ateşkes!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 12 Mayıs'ta ateşkesi onaylaması halinde, Ukrayna'nın doğrudan görüşmelere hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'da 15 Mayıs'ta yapılması planlanan doğrudan görüşme teklifine cevap verdi.

Zelenskiy,"Herhangi bir savaşı gerçekten sona erdirmenin ilk adımı ateşkestir. Bir gün bile öldürmeye devam etmenin bir anlamı yok. Rusya'nın yarın, Trump'ın planı ile birlikte 12 Mayıs'tan itibaren tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi teyit etmesini bekliyoruz ve Ukrayna da bunu karşılamaya hazır" dedi.

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2022 TASLAĞI GÜNDEMDE!

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov da görüşmelerin, 2022'de kesintiye uğrayan müzakerelerin sonuçlarını ve "sahadaki" mevcut durumu dikkate alması gerektiğine işaret etti.

Uşakov, İstanbul'da gerçekleştirilecek zirvenin, daha önce yarıda kalan diplomatik temasların devamı niteliğinde olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle "sahadaki" askeri durumu da masaya yatırılacağız. Rusya'nın taleplerinin de göz ardı edilmemesi gerekiyor. 2022'de hazırlanan taslak anlaşma yeniden masada olacak."

"ÖNCE 30 GÜNLÜK ATEŞKES, SONRA HER ŞEY!"

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan müzakereler öncesinde Moskova'ya net bir mesaj yolladı.

Yermak, "Önce 30 günlük tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkes sağlanmalı, sonra müzakere masasına oturulmalı. Rusya, savaşı sürdürme isteğini sözlü yapıların altına gizlememeli" yorumunda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak

PESKOV: AMAÇ İHTİLAFIN TEMEL NEDENLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna ile yürütülecek müzakerelerin amacının, "ihtilafın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak" olduğunu açıkça beyan etti.

NE OLMUŞTU?

Mart 2022'nin sonunda gerçekleşen İstanbul görüşmeleri, Putin'in fiilen sürdürülmesini önerdiği barış sürecinin önemli bir parçasıydı. O dönemde Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya katılmayı reddetmesi ve Kiev'in nükleer silahsız ve bağlantısız bir devlet statüsünü kabul etmesi konusunda ısrarcıydı. Ukrayna tarafı ise güvenliğinin uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınması şartıyla bu öneriyi değerlendirmeye hazır olduğunu belirtmişti.

KIRIM VE DONBASS GÖRÜŞMELERİ MASADA KALMIŞTI

Görüşmelerde, Kırım ve Donbass meselelerinin iki ülkenin cumhurbaşkanları düzeyinde ayrı ayrı ele alınması öngörülüyordu. Ancak Kiev, nihai bir anlaşmanın imzalanmasının tam ve kalıcı bir ateşkes sağlanmadan mümkün olamayacağını net bir şekilde ifade etmişti.

NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusundaki talepleri ve Rusya'nın Kırım ile Donbass konusundaki ısrarları nedeniyle, görüşmeler çözüm bulamadan sonlanmıştı.

UKRAYNA'NIN MÜZAKERE YASAĞI KARARNAMESİ

Aynı yılın sonbaharında, Rusya Federasyonu'nun dört yeni bölgeyi ilhak etmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin ile doğrudan müzakereleri fiilen yasaklayan bir kararname imzaladı.

TURKİYEGAZETESİ.COM.TR DUYURMUŞTU! AVRUPA LİDERLERİNDEN TAM DESTEK

Putin'in İstanbul'da müzakere teklifinden önce, Turkiyegazetesi.com.tr Avrupa liderlerinin Ankara'nın arabuluculuk rolüne tam destek verdiğini duyurmuştu.

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"Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere İşçi Partisi Lideri Keir Starmer ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek barış sürecini değerlendirmişti.

Macron, "Adil ve kalıcı bir barış tam bir ateşkesle başlar." diyerek Türkiye'nin barış sürecindeki rolüne dikkat çekmişti.